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Вучич объяснил отказ признать Крым российским

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Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic
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Белград не признал Крым российским, чтобы не поддержать независимость Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич изданию Monde.

«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово», — цитирует его издание.

Вучич добавил, что Белград при этом не может отвернуться от Москвы, которая в ООН поддерживает территориальную целостность Сербии.

Он также выразил стремление сохранить хорошие отношения с Москвой и продолжить политику евроинтеграции.

18 мая Вучич заявил, что Сербия не забывает о дружбе с Россией, поэтому никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза.

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