Вучич объяснил отказ признать Крым российским
Белград не признал Крым российским, чтобы не поддержать независимость Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич изданию Monde.
«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово», — цитирует его издание.
Вучич добавил, что Белград при этом не может отвернуться от Москвы, которая в ООН поддерживает территориальную целостность Сербии.
Он также выразил стремление сохранить хорошие отношения с Москвой и продолжить политику евроинтеграции.
18 мая Вучич заявил, что Сербия не забывает о дружбе с Россией, поэтому никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза.