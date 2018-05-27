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Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов

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В воскресенье, 27 мая, вступили в силу ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

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Теперь максимальная сумма выплат за задержку рейса может составить 360 тыс. рублей. Ранее это сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки.

Также увеличилась компенсация за утерянный багаж. Если еще вчера выплачивалось до 600 рублей за каждый килограмм пропажи, то теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тыс. рублей.

Кроме того, была расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику: теперь это можно сделать не только по месту регистрации авиакомпании, но и по месту жительства пассажира, уточняет «РИА Новости».

Все изменения вступили в силу в связи с присоединением России к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.

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