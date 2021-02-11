«Победа» за горами: лоукостер перестанет летать на Дальний Восток

Лоукостер «Победа» перестанет летать на Дальний Восток, рассказали «Известиям» источники в авиакомпании и в другом крупном перевозчике. После того, как государство выделит дополнительные 5 млрд рублей субсидий на полеты из ДФО для любых категорий граждан, условия для «Победы» станут неконкурентными. Согласно новым правилам, дотацию на этом направлении сможет получить только одна авиакомпания. Рейсы из Москвы в Улан-Удэ продолжит осуществлять S7 Airlines, которая и получит субсидии. В Минтрансе «Известиям» сказали, что «Победа» не направляла заявку на субсидии. Лоукостер уже остановил продажу авиабилетов на полеты в Бурятию на даты в конце марта и позже, следует из данных с сайта бронирования перевозчика. Эксперты не исключили риск дефицита провозных емкостей на маршруте и снижения доступности авиаперевозок в Бурятию для жителей других регионов.

Выйти вон

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий. Об этом «Известиям» рассказали источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании. «Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, следует из системы бронирования авиакомпании.

Победа за горами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» В конце января правительство опубликовало правила распределения 5 млрд рублей субсидий, выделенных авиакомпаниям для перевозки жителей Дальнего Востока по доступным ценам (ранее такими билетами могли воспользоваться только пассажиры льготных категорий). При субсидировании пассажир оплачивает до половины стоимости авиабилета, а остальную часть авиакомпании компенсирует государство. Согласно правилам, получателем субсидий на каждом из 21 утвержденного маршрута в ДФО из Москвы и Санкт-Петербурга мог стать только один авиаперевозчик, имеющий во флоте наибольшее число Superjet 100 и планирующий обеспечить наибольшее количество прямых рейсов на маршруте. 4 февраля Минтранс распределил 5 млрд рублей только по 12 маршрутам между шестью перевозчиками. Почти 70% выделенного объема дотаций получит «Аэрофлот». Еще пять перевозчиков — «Уральские авиалинии», «Алроса», S7, «Якутия» и Utair получат от 70 до 900 млн рублей каждая, писали СМИ.

Источник «Известий» в «Победе» сообщил, что отказ от полетов в ДФО связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику. По его словам, нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик все равно получает эту сумму), а другой — нет. При этом «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте, сообщил «Известиям» представитель Минтранса, уточнив, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа» (бренд Smartavia, на зимний сезон приостановила выполнение рейсов в Бурятию).

У авиакомпаний нет обязательств выполнять рейсы по конкретным маршрутам, отметил «Известиям» представитель ФАС. В соответствии с законодательством перевозчики формируют расписание на основании анализа спроса на воздушные перевозки, информации о режиме работы аэропорта, а также нормативах технической возможности объектов инфраструктуры аэропорта, сказали в службе. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры, добавили там.

Найти повод

В начале февраля на совещании рабочей группы при Госсовете представитель «Победы» выступил против правила «одного перевозчика на маршруте» при распределении 5 млрд рублей, выделенных на субсидирование авиаперевозок из ДФО по постановлению правительства №215, сообщил источник «Известий» в крупной авиакомпании. По его словам, представитель «Победы» на совещании заявил, что, если такое правило будет принято, лоукостеру придется уйти из Улан-Удэ. В «Победе» от комментариев отказались и не уточнили, чем мотивировано недовольство правилами распределения субсидий, если компания и не претендовала на них. Источник «Известий» в «Победе» сказал, что перевозчик с самого начала своей деятельности сторонился субсидий — у лоукостера нет команды, которая бы занималась их получением.

Победа за горами Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Улан-Удэ низкобюджетная авиакомпания начала выполнять рейсы в 2017 году — это единственный город в ДФО, куда летает «Победа». Маршрут в Бурятию — один из наименее доходных у авиакомпании, рассказал источник «Известий» в перевозчике. По его словам, лоукостер летает туда, осознавая свою социальную ответственность. Однако этот маршрут включен в перечень субсидируемых по постановлению правительства №215, устанавливающего правила распределения дотаций авиакомпаниям за перевозку пассажиров льготных категорий в ДФО, Калининград и Крым.

Получателем этих субсидий на направлении Москва-Улан-Удэ как в предыдущие годы, так и в 2021-м выступает S7 Airlines, рассказал «Известиям» ее представитель. Но несмотря на наличие дотаций на маршруте все эти годы, «Победа» навязывала конкуренцию S7, потому что для лоукостера пассажиры льготных категорий не являются основными потребителями, объяснил источник «Известий» в «Победе». По его словам, основной сегмент лоукостера — люди старше 23 лет и младше пенсионного возраста, не подпадающие под условия получения льготных билетов. Но после того, как объем субсидий увеличили и решили распространить их на все категории граждан, доступность перевозок теперь будет обеспечиваться за счет государства, отметил собеседник.

Уход «Победы» может привести к дефициту провозных емкостей на маршруте из Москвы в Бурятию в пик сезона, увеличению стоимости авиабилетов на рейсы в Улан-Удэ для жителей других регионов и, соответственно, снижению доступности перелетов в этот регион, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Увеличением субсидий государство вытеснило самостоятельного игрока с рынка, полагает он. Такая ситуация стимулирует перевозчиков не сокращать издержки, а искать новые субсидии, заключил эксперт.