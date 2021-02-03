Через запад на восток: в России расширили программу льготных авиаперевозок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал во вторник, 2 февраля, постановление о расширении программы льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, а президент Владимир Путин заявил, что программа эта будет и далее расширяться. Подробности — в материале «Известий».

Что это такое

Программы субсидирования перелетов с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно действуют с 2009 года. По данным, озвученным в январе премьер-министром Михаилом Мишустиным, в прошлом году сниженным тарифом воспользовались более 500 тыс. жителей региона.

В январе Росавиации были выделены дополнительные 5 млрд рублей для субсидирования перевозок, что позволит воспользоваться недорогими билетами еще не менее 450 тыс. человек. До этого еще 5,8 млрд рублей было выделено на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет).

Через запад на восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Субсидии предоставляются из федерального бюджета организациям воздушного транспорта. По данным Росавиации, в 2021 году в реализации дальневосточной программы примут участие 10 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Авиакомпания «Якутия», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный Ветер», АО «Нордавиа», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО Авиакомпания «ИрАэро» и АО «Авиакомпания АЛРОСА».

Срок действия программы — с 1 января по 31 декабря. На будущий год утверждаются новые маршруты, тарифы и субсидии.

Кто может этим воспользоваться

В этом году программа стала доступна значительно большему числу граждан страны. Президент Владимир Путин ранее поручал правительству и комиссии Госсовета по направлению «транспорт» исключить возрастные ограничения при продаже льготных авиабилетов на Дальний Восток.

После этого, как подтвердили «Известиям» в Росавиации, программа субсидирования перелетов с Дальнего Востока, по сути, разделилась на две: для льготных категорий граждан и для всех остальных.

Через запад на восток Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Ранее авиабилеты по льготной цене могли приобрести только лица в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды с сопровождающими, многодетные семьи. Именно для субсидирования перелетов этих категорий пассажиров были выделены 5,8 млрд рублей. Список маршрутов, на которых действуют специальные тарифы для льготников, можно посмотреть на сайте Росавиации.

А вот выделенные 22 января 5 млрд рублей направят на субсидирование перелетов всех категорий пассажиров, имеющих постоянную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа.

Список рейсов «для всех» значительно меньше — их 21. Это маршруты в Москву и обратно из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, в Санкт-Петербург и обратно из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска . В правительстве отмечают, что это наиболее востребованные направления.

Сколько это стоит

Дешевизна билетов вызвала определенный ажиотаж среди жителей региона.

Через запад на восток Фото: аэропорт Магадан/airport-magadan.ru

По программе субсидирования перелетов «для всех» цена билета по маршруту Магадан — Москва в одну сторону составит 10,2 тыс. рублей туда и обратно — соответственно, 20,4 тыс. рублей. 10,2 тыс. рублей — самые дорогие билеты по программе для всех жителей Дальнего Востока . Дешевле всего долететь в Москву из Мирного и Полярного: это стоит 8,7 тыс. рублей в одну сторону. По всем направлениям стоимость билетов указана в приложении № 5 постановления правительства России от 30 января 2021 года. Это значительно меньше цены даже наиболее дешевых билетов, продаваемых вне рамок программы.

Продажа билетов по субсидируемым маршрутам «для всех» пока не началась.

Льготные категории жителей Дальнего Востока по-прежнему могут летать еще дешевле: для них билет из Магадана в Москву будет стоить 7,2 тыс. рублей, а из Мирного — 7,1 тыс. рублей. Полный список цен на билеты доступен на сайте Росавиации .

Что дальше

На встрече президента Владимира Путина с лауреатами конкурса «Учитель года» преподаватель истории из Магадана Константин Зеленский спросил, будет ли расширяться программа субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и дальше. Путин подтвердил, что руководство страны продолжит заниматься этим вопросом.

Через запад на восток Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru