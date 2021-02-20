Имена дороже денег: авиакомпании хотят обязать бесплатно вносить правки в билеты

Общественники предложили обязать авиаперевозчиков бесплатно вносить до двух правок в билет на внутренних рейсах, как это сделано на железнодорожном транспорте. Это следует из письма председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву (есть у «Известий»). В ведомстве подтвердили получение обращения. По оценке ООП, ежегодно больше 100 тыс. пассажиров допускают ошибки при покупке авиабилетов. За правки перевозчики требуют от 500 рублей до 100% стоимости перелета.

Ближе к ж/д

ОПП попросило Минтранс обязать перевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилет на внутренних рейсах. Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта, следует из обращения председателя ООП Ильи Зотова к министру транспорта Виталию Савельеву (есть в распоряжении «Известий»). Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» получение письма, но отметил, что ведомство еще не успело ознакомиться с предложением.

Ural Airlines («Уральские авиалинии») и Nordwind Airlines поддерживают инициативу, сообщили «Известиям» представители компаний. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что предложение заслуживает внимания, но отметили: необходимо крайне осторожно отнестись к вопросу проверки достоверности данных при их замене. Там добавили, что ошибаются пассажиры относительно нечасто, компания фиксирует не больше 10 тыс. таких случаев в год.

Имена дороже денег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Инициатива направлена на уравнивание прав пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта на внутренних рейсах, указано в письме ООП. Организация предложила внести изменения в федеральные авиационные правила, которые должны стать основой для решения спорных ситуаций, возникающих между пассажирами и авиакомпаниями.

Предложение с высокой долей вероятности может быть поддержано, потому что реализация меры не повлечет расходных обязательств бюджета, отметил Илья Зотов в разговоре с «Известиями». В общем объеме пассажиров с ошибками и опечатками сталкиваются не более 1% на рейсе, добавил эксперт. По подсчетам ОПП, ежегодно такая проблема касается больше 100 тыс. покупателей авиабилетов. Компании требуют за любые правки от 500 рублей до полной стоимости перелета, указали в ООП.

Разный подход

Сейчас в России некоторые авиакомпании предоставляют пассажирам возможность внести изменения в авиабилет без доплаты, а некоторые за любую правку взимают деньги. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) рекомендует перевозчикам разрешать пассажирам бесплатно исправлять до трех ошибок, не меняющих сути фамилии и имени.

Nordwind и «Аэрофлот» бесплатно корректируют дату рождения и номер документа. Изменение имени и фамилии пассажира они осуществляют за дополнительную плату. Компания Utair взимает плату за любое внесение изменений в авиабилет, говорится на ее официальном сайте. Лоукостер «Победа» берет плату за изменение фамилии и имени. При этом внесение правок в паспортные данные для пассажира перевозчика также платное из-за необходимости обращения в колл-центр, минута звонка в который стоит 60 рублей.

Имена дороже денег Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

S7 Airlines на своем сайте сообщает, что в случае ошибок в имении и фамилии пассажир на российских рейсах будет допущен к полету. При этом опечатки — не больше трех — в имени, фамилии не должны искажать их звучание. Если ошибки в имени и фамилии серьезнее, компания просит сообщить ей до вылета в чате на сайте или в мобильном приложении. В авиабилетах на международных рейсах написание имени и фамилии должно на 100% совпадать с тем, как они указаны в паспорте, и опечатки тут не допускаются.

Меньше ошибок

Количество ошибок в последнее время значительно сократилось среди часто летающих пассажиров, допустил ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, сегодня у многих российских авиакомпаний данные пассажира при покупке авиабилета автоматически подгружаются из его личного кабинета.

Фамилия, имя и дата рождения являются уникальными идентификаторами пассажиров, объяснил эксперт. Задача идентификации — исключить переоформление авиабилета на другого пассажира, то есть чтобы вместо одного человека не улетел другой. Однако некоторые российские авиакомпании путают идентификацию пассажира с попыткой на нем заработать, добавил эксперт.

Имена дороже денег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Серия и номер паспорта в гражданской авиации, как ни странно, не являются идентификаторами пассажира. Они собираются для Минтранса, — уточнил он.

По словам эксперта, перевозчик не вправе отказывать пассажиру в смене серии и номера паспорта, потому что сбор корректных паспортных данных гражданина является обязанностью авиакомпании, установленной нормативно-правовыми актами.