Поставить «дочку»: «Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России

«Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Это следует из системы бронирования билетов перевозчика, данные которой проанализировали «Известия». Согласно новой стратегии «Аэрофлота» до 2028 года, он передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе». Сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России должно привести к снижению стоимости билетов в экономклассе на 30%, предусмотрено стратегией. Эксперты ожидают падения качества предоставляемого сервиса и перетока пассажиров «Аэрофлота» на рейсы ближайших по сервису конкурентов.

Сложить полномочия

«Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Это следует из системы бронирования авиабилетов перевозчика, данные проанализировали «Известия». В пресс-службе авиакомпании на запрос «Известий» с просьбой подтвердить корректность данных не ответили.

Сейчас «Аэрофлот» уже ушел из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. Еще в 17 городов «Аэрофлот» прекратит полеты в мае–августе этого года, выяснили «Известия».

Поставить «дочку»_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Маршрутная сеть авиакомпании включает 57 собственных внутрироссийских направлений, следует из последнего ежеквартального отчета перевозчика. Таким образом, в этом году «Аэрофлот» уйдет с 46% своих внутренних направлений.

В случае дефицита предложения на рынке его готова покрыть S7 Airlines, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании, отметив, что перевозчик располагает разумными резервами для компенсации выпадающих провозных емкостей.

— В кризисный 2020 год тактика ситуативного реагирования проявила себя как наиболее эффективная для построения планов полетов. S7 Airlines намерена придерживаться ее и в этом году, — отметил он.

В других крупных российских авиакомпаниях на запрос «Известий» не ответили.

Делегировать рейсы

Одна из целей новой стратегии группы «Аэрофлот» до 2028 года, утвержденной прошлым летом, — сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 года. Чтобы достичь этого, одноименная авиакомпания передаст часть своих российских направлений лоукостеру «Победа», предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передано компании «Россия».

— Присутствие «Аэрофлота» [на внутрироссийских направлениях] сокращается, в том числе из-за того, что мы передаем рейсы «Победе» и «России». Это происходит неминуемо, — говорил ранее на встрече с журналистами замглавы «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

На те направления, с которых «Аэрофлот» уже ушел, встала его «дочка» «Россия». Она также будет летать в Мурманск, Саратов, Ставрополь, Волгоград, Сыктывкар, Саранск, Ижевск и Ханты-Мансийск после ухода из этих городов национального перевозчика.

На маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо «Аэрофлота» встанет «Победа», а в Пермь, Уфу и Минеральные Воды будут вместе летать лоукостер и «Россия», следует из системы бронирования.

Риск для аэропортов

«Аэрофлот» уходит почти из трех десятков региональных аэропортов. Из них 12 находятся в управлении «Новапорта», два — «Аэропортов регионов».

В «Новапорте» на вопросы «Известий», произойдет ли снижение доходов аэропортов после ухода «Аэрофлота», не ответили. По словам источника «Известий» в одной крупной российской авиакомпании, холдинг уже обратился к некоторым перевозчикам с просьбой увеличить число рейсов в его аэропорты.

Поставить «дочку»_4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В пресс-службе холдинга «Аэропорты регионов», управляющего в том числе аэропортами в Нижнем Новгороде, откуда уже ушел «Аэрофлот», и Саратове (туда перевозчик прекратит летать в конце марта), сообщили «Известиям», что не ожидают снижения доходов, так как речь о смене эксплуатанта самолетов SSJ 100 в рамках одной группы.

— В этой ситуации важно, чтобы авиакомпании группы смогли сохранить высокие стандарты качества материнского перевозчика. Если этого не произойдет, то это будет большим разочарованием для пассажиров, — отметили там.

Цены ниже

Глава «Победы» Андрей Калмыков на прошлой неделе сообщил журналистам, что все тарифы на перевозки из Шереметьево будут строиться по тем же принципам, что и из Внуково. На рейсах из обоих аэропортов лоукостер сохранит минимальные тарифы 499 и 999 рублей. Топ-менеджер перевозчика пообещал дальнейшее снижение цен на билеты.

Поставить «дочку»_6 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В минимальный тариф на рейсах «Победы» включен провоз только ручной клади, габариты которой в сумме не превышают 93 см (36*30*27). На рейсах «Аэрофлота» безбагажный тариф позволяет перевезти ручную кладь до 10 кг габаритами не более 120 см (55*40*25). Минимальный тариф у «Победы» ниже безбагажного у «Аэрофлота». Но, если докупать за 999 рублей багаж 10 кг на рейсах лоукостера, на некоторых направлениях цена билета становится сравнима со стоимостью безбагажного тарифа «Аэрофлота».

Например, стоимость минимального билета на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Уфу на 31 мая составляет 4,2 тыс. рублей, а на 1 июня, когда «Победа» начинает замещать материнскую компанию на этом маршруте, цена билета начинается от 3,2 тыс. рублей. При этом с учетом багажа в 10 кг билет на рейс локостера будет стоить также 4,2 тыс. рублей.

Шанс для конкурентов

Замена «Аэрофлота» «Россией» или «Победой» приведет к тому, что в абсолютном выражении уровень предлагаемого сервиса будет ниже, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

— У «Аэрофлота» достаточно большая доля пассажиров, кто делает пересадку в Москве. Если «Россия» может обеспечить почти бесшовный сервис, то «Победа» этого не предложит. В итоге какая-то доля клиентов выберет альтернативные варианты, — полагает эксперт.

По уровню обслуживания в бизнес-классе ближе всего к «Аэрофлоту» S7 Airlines, говорит Олег Пантелеев. Такого же мнения придерживается и ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.

Представитель S7 сообщил «Известиям», что пассажиров, предпочитающих перелеты бизнес-класса, отличает низкая глубина бронирования авиабилетов. В компании ожидают, что отклик этого сегмента рынка произойдет не ранее начала мая.

«Аэрофлот» останется на ключевых внутрироссийских направлениях, где он видит спрос на премиальный сервис, в том числе на перевозки в бизнес-классе, замечает Олег Пантелеев.

Поставить «дочку»_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Если расчеты маркетологов компании будут верны, в рамках группы удастся сохранить высокодоходного клиента на рейсах «Аэрофлота», а остальные перейдут дочерним компаниям. Кому важна цена — получит возможность сэкономить, — утверждает эксперт.

Общероссийское объединение пассажиров ожидает ухудшения качества предоставляемых услуг, рассказал «Известиям» его председатель Илья Зотов. От внутригрупповой трансформации «Аэрофлота» выиграют пассажиры, которые не летали или делали это очень редко, — для них будет выгода в снижении цен на билеты на 30%, отметил он.