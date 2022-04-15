Идем на Восток: Северный широтный ход обретает второе дыхание

Северный широтный ход (СШХ) вновь вернулся в повестку. Президент РФ Владимир Путин поручил начать активное строительство уже в этом году. По мнению экспертов, торговые приоритеты России смещаются на Восток. Севморпуть становится не просто артерией для экспорта углеводородов, но своего рода новым «Великим шелковым путем», переориентируя на себя еще и грузопотоки Транссиба. Подробности — в материале «Известий».

Срочная разморозка

Еще несколько недель назад эксперты говорили о заморозке Северного широтного хода. Однако 13 апреля на совещании по развитию Арктической зоны Владимир Путин четко дал понять: проект имеет ключевое значение. Президент дал поручение начать строительство СШХ уже в этом году.

Реализуя проект, Россия укрепит свои позиции, получив автономную и безопасную транспортную артерию. Большая часть Северного морского пути пролегает внутри отечественных территориальных арктических вод. Поэтому препятствовать транспортировке грузов не сможет никто.

Транспортная артерия будет выгодна не только для РФ. Сейчас перевозки грузов из Европы в Азию идут по традиционному «южному» морскому маршруту через Суэцкий канал. Его длина — 13 тыс. морских миль (более 24 тыс. км), тогда как СМП — лишь 5,8 тыс. морских миль (около 10700 км). «Южный» путь не только дольше — перевозчиков ждут не всегда дружелюбные таможенники, пошлины и сборы, и даже сомалийские пираты. В такой ситуации СМП предстает практически реинкарнацией «Великого шелкового пути». А СШХ, будучи неотъемлемой его частью, становится стратегическим объектом.

Спрос на российские энергоресурсы останется высоким

По прогнозам МЭА, до 2040 года спрос на энергию будет расти на 1,3% в год, самым востребованным энергоресурсом будет газ.

То же касается и нефти. Ранее, без учета запуска СШХ, добыча на арктическом шельфе считалась рентабельной при цене в $80–90 за баррель. Сейчас, когда цена достигла $100 за баррель и выше (а нефть схожая именно с сортом Brent добывается на арктическом шельфе России), и в условиях падения добычи на старых месторождениях на Урале, в Западной и Восточной Сибири шельф становится всё более привлекательным.

Драйверами спроса на энергоресурсы останутся Китай и Индия — в отличие от европейских стран, они больше озабочены дефицитом энергии, нежели снижением выбросов. Так, почти все заводы Китая выстроены на традиционных источниках энергии. Запускать новые производственные линии на альтернативных источниках дорого, поэтому спрос на углеводороды и уголь в КНР останется высоким. В Индии основная проблема заключается в стремительном росте населения, которому требуется бытовая электроэнергия. Поэтому минимум до 2030 года этими странами гарантированно будут востребованы основные российские ресурсы — нефть, газ, конденсат, уголь. Для их поставки нужно развитие логистики по СМП и строительство СШХ.

Эффект для регионов

Основным бенефициаром строительства СШХ станет Ямал. На долю региона приходится почти 80% разведанных российских запасов природного газа России и пятая часть мировых. Запуск СШХ превращает Салехард в крупный логистический центр и позволяет укрепить статус города как «столицы Арктики».

Однако синергетический эффект от реализации проекта будет ощутим в масштабах всей страны. Разработчики проекта СШХ подсчитали, что его реализация даст прирост ВВП России на уровне 7–9%, или около 70–90 млрд рублей.

Так, мост через Обь и железнодорожная ветка Бованенково–Сабетта позволят не только упростить транспортировку грузов для компаний ТЭКа. После их запуска станет возможно поставлять морским путем любые товары. Для жителей Ямала наиболее значимым станет строительство моста через Обь, а также моста через реку Надым. Их появление практически уберет проблему осенней и весенней распутицы и обеспечивает стабильность северного завоза. Решение логистической проблемы приведет к увеличению ассортимента товаров в местных магазинах, доступность должна снизить цены.

Для соседней Республики Коми старт строительства СШХ в первую очередь означает появление около 1 тыс. новых рабочих мест. Накануне руководитель Минтруда Коми Екатерина Грибкова высказала опасение из-за роста числа незанятых и отметила, что сейчас в регионе существует диспропорция: количество неквалифицированных рабочих превышает число вакансий в два раза. Именно этот дефицит в состоянии восполнить запуск новой стройки. Также ранее власти Коми подсчитали, что «сшивка» Северной и Свердловской железных дорог посредством моста через Обь позитивно скажется на грузопотоке в регионе: к 2035 году загрузка Северной железной дороги может вырасти на 9,5 млн т.

Уголь составляет значительную долю грузов, которые уже сейчас перевозятся в северных водах. Для Красноярского края развитие СШХ — это увеличение добычи угля на Таймыре. На полуострове расположены три угольных бассейна (Тунгусский, Таймырский и Ленский), их ресурсы оцениваются в 5,5 млрд т. Только один из крупнейших недропользователей — компания «ВостокУголь» — оценивает возможность роста загрузки Севморпути на 20 млн т к 2024 году. Другой недропользователь, компания «Северная звезда» (дочерняя структура корпорации AEON), планирует к 2030 году выйти на уровень добычи угля на Таймыре в 10 млн т в год. В результате реализации только этого инвестпроекта до 2028 года будет создано не менее 2 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в консолидированный бюджет края превысят 6 млрд рублей.

Больше портов

Эффект от реализации проекта коснется не только регионов Урала и Сибири. Проводка судов в восточной части требует увеличения числа портов на протяжении Севморпути либо модернизации уже существующих (на востоке это — Диксон, Дудинка, Игарка). Также требуются суда арктического класса и ледоколы-атомоходы. Эту задачу взяли на себя «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), предприятия которой расположены в 11 регионах, а также дальневосточная судоверфь «Звезда».

Таким образом, реализация СШХ будет развивать экономику и приносить доход. В этом отношении проект выглядит даже более многообещающим, чем строительство, традиционно считающееся драйвером экономического роста. Однако развитие жилфонда — это в основном затраты. Строящееся жилье требует и развития связанной с ним инфраструктуры: возведения детсадов, больниц, школ и т.д. Всё это безусловно необходимо и делается. Но также необходимы и крупные проекты, приносящие доход. И СШХ становится первой большой стройкой, реализация которой выглядит многообещающе.