«Диктант Победы – 2023»: дата и место проведения, призы и льготы

27 апреля в России состоится важное мероприятие, посвященное военным страницам истории нашей страны, — «Диктант Победы». В 2023 году эта акция пройдет в пятый раз и обещает стать рекордной по количеству площадок. Победители смогут получить приглашение на парад Победы, а абитуриенты — дополнительные баллы для поступления в вуз. Как будет проходить диктант и как узнать результаты, читайте в материале «Известий».

«Диктант Победы» — что это?

Это ежегодная историческая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Проводится в онлайн- и офлайн-формате в пятый раз и позволяет участникам проверить свои знания о событиях военного времени. Принять в ней участие могут как жители России, так и граждане других государств. В 2023 году диктант можно написать на пяти языках: помимо русского, это английский, китайский, немецкий, французский и испанский. Обсуждался также сербский язык, но пока вопросов на нем на сайте нет.

Набравшие максимальный балл участники получают льготы при поступлении на профильные факультеты вузов. А федеральные победители получают приглашение в Москву на парад Победы на Красной площади. В 2021 году такие приглашения получили 20 финалистов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Диктант Победы» призван повысить историческую грамотность граждан и патриотическое воспитание школьников. Кроме того, он привлекает широкий круг людей к изучению истории. Организаторами патриотической акции стали Российское историческое общество и Всероссийское движение «Волонтеры Победы» при поддержке «Единой России».

Впервые акцию провели 7 мая 2019 года, накануне Дня Победы и в 74-ю годовщину со дня окончания войны. Спустя год диктант писали граждане из десятков стран Европы, Азии, Африки и Америки. Если в первый год в акции приняли участие всего 150 тыс. человек, то спустя два года диктант написали уже 1,5 млн участников из 80 стран.

Какого числа «Диктант Победы» в 2023 году

Дата проведения диктанта устанавливается каждый год. Если в 2019 году диктант писали в мае, а в 2021 году — в апреле, то в 2022 году акцию приурочили к 3 сентября, дню окончания Второй мировой войны. В 2023 году «Диктант Победы» проведут 27 апреля, накануне майских праздников. Основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Принять участие в акции можно в день проведения диктанта на региональной площадке, а также в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Абитуриентам необходимо писать диктант строго в офлайн-формате на региональной площадке и заполнить специальную форму в личном кабинете участника. Сертификат, подтверждающий участие в «Диктанте Победы», выдадут по окончании акции и также только тем, кто писал его лично. При этом диплом доступен для скачивания в личном кабинете всем участникам — и тем, кто участвовал в акции онлайн, и тем, кто писал его офлайн на региональной площадке.

Для тех, кто будет писать «Диктант Победы» онлайн, доступ к вопросам откроется в 09:00 по московскому времени. Для участия нужно зарегистрироваться и подать заявку. Отметим, что розыгрыш призов среди онлайн-участников акции не предусмотрен. Также они не смогут принять участие в общем подсчете самых лучших анкет.

«Диктант Победы» 27 апреля 2023-го: регистрация

Зарегистрироваться на «Диктант Победы» в 2023 году можно на официальном сайте акции по номеру телефона (для россиян) или по e-mail (для участников из других государств). Причем регистрация на сайте необходима и тем, кто будет писать диктант онлайн, и тем, кто придет на одну из региональных площадок. После завершения регистрации в день диктанта участнику присваивается уникальный 13-значный номер, по которому впоследствии можно узнать свой результат.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В 2023 году «Диктант Победы» можно будет написать в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, в поезде, который отправится из Красноярска в Дивногорск в 16:23, а также у подножия Ржевского мемориала. Всего планируется подготовить рекордное количество площадок — более 22 тыс. Детально со списком и адресами площадок можно ознакомиться на сайте акции.

«С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, очень актуальны», — пояснил глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы»: вопросы и ответы

«Диктант Победы» включает два варианта по 25 вопросов в каждом. Из них 20 — по общей военно-исторической тематике и 5 — по региональной. На ответ отводится 45 минут, максимум можно набрать 25 баллов. Задания могут быть самыми разными: где-то нужно назвать автора произведения, вставить в текст пропущенные слова или угадать по описанию фрагмента текста город, событие или участника военных действий.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Например, в диктанте прошлого года нужно было назвать самого известного советского снайпера — легенду Сталинградской битвы, определить по фотографии главный «логистический узел» ленд-лиза на севере СССР и вспомнить, в каком году от фашистских захватчиков освободили усадьбу Л. Толстого «Ясная Поляна».

Подготовиться к диктанту можно на сайте или в приложении: после регистрации открывается доступ к тренировочным тестам и прошлогоднему диктанту. Кроме того, подготовиться к тестированию поможет сайт Российского исторического общества. Специальные лекции также читают в Музее Победы и на других площадках.

Когда будут результаты «Диктанта Победы»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Те, кто писал диктант онлайн, смогут узнать свои результаты сразу после завершения акции в личном кабинете. Для тех, кто выбрал региональную площадку и пришел лично, итоги станут доступны в июне 2023 года. На сайте диктантпобеды.рф можно посмотреть имена победителей не только текущего года, но и прошедших лет.