Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Общество
Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений
Мир
FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Общество
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Происшествия
Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС
Мир
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Мир
Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Происшествия
Взрыв прогремел на предприятии в Москве
Общество
Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Мир
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Мир
Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Авто
За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП
Мир
СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко
Наука и техника
Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении
Наука и техника
Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b
Наука и техника
Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики
Мир
WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе
День победы

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян

Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей
Фото: РИА Новости/Александр Красавин
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Великая Отечественная война коснулась каждого жителя нашей страны. 9 мая — особенный день памяти для потомков всех, кто сражался с немецкими захватчиками. Внуки и сыновья ветеранов ВОВ сегодня командуют войсками, ставят рекорды в спорте, создают яркие спектакли и делают прорывные научные открытия. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне «Известия» собрали несколько историй, наглядно иллюстрирующих, что связь поколений не прерывается.

Как воевали деды и отцы знаменитых россиян

Дед главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова Михаил Иванович Макаров прошел всю войну, служил в артиллерии и воевал в составе 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Отличился в годы войны и дядя, Николай Иванович Герасимов. Он был командиром роты, воевал в составе 38-й армии 1-го Украинского фронта (которая освобождала Прагу).

Валерий Герасимов с детства слышал воспоминания своей родни о войне, а затем продолжил дело героических предков и создал несколько резонансных трудов о войне нового поколения, один из которых, написанный в 2013 году, даже получил на Западе название «Доктрины Герасимова».

Бабушка и дедушка олимпийского чемпиона Ильи Авербуха познакомились на фронте в 1943 году и поженились три дня спустя.

Марк Львович Бурдо

Марк Львович Бурдо

Фото: соцсети Ильи Авербуха

Дедушка Ильи Авербуха Марк Львович Бурдо был военным хирургом, спас жизни тысячам солдат. Он служил в танковой части и прошел всю войну до Кенигсберга, довелось ему участвовать в Курской битве. Дома у спортсмена хранятся несколько дедовских медалей «За отвагу».

Бабушка Галина Юрьевна работала врачом в тылу, с будущим мужем познакомилась, когда он приехал в увольнение в Москву. Хотя оба они были родом из-под Гомеля, практически земляки, но встретились случайно в столице. В семье всегда считали, что история их знакомства похожа на сюжет фильма.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается более 20 мировых лидеров

После войны они вместе с детьми и внуками каждый год возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Илья Авербух и сегодня со своими детьми продолжает эту традицию. А в 2024 году Авербух поставил ледовое шоу ко Дню Победы, которое имело большой успех.

Бабушка и дедушка известного актера Данилы Козловского прошли войну вместе в одном экипаже. Получили 14 военных наград.

Дедушка знаменитости, Иван Константинович Козловский, был летчиком-истребителем, а бабушка Елена Гавриловна была его штурманом. Они познакомились в самом начале войны, поженились и не расставались до самой победы.

Иван Константинович Козловский

Иван Константинович Козловский

Фото: moypolk.ru

Отец вместе с бабушкой и дедушкой Сергея Нарышкина провели в Ленинграде всю блокаду. Дед до последнего работал на оборонном заводе, но в голодную зиму-1941/42 умер от истощения.

Отец главы СВР Евгений Михайлович Нарышкин ушел на фронт, как только ему исполнилось 18 лет: в этот момент только-только сняли блокаду. Он воевал в составе формирований Ленинградского, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, участвовал в боях в Прибалтике и гнал немцев до Польши. В январе 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». В 2016 году Сергей Нарышкин с портретом отца принял участие в акции «Бессмертный полк» в Гатчине.

Деды премьер-министра Михаила Мишустина и официального представителя МИДа Марии Захаровой участвовали в битве советских и монгольских войск против японской армии на реке Халхин-Гол за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. В 2024 году премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ почтил память ветеранов и высоко оценил их вклад в общую победу.

Прадед олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, Миркасим Амирзагитович Загитов, до войны работал кузнецом. Он ушел на фронт в 32 года и прошел всю войну, воюя в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии.

Миркасим Амирзагитович Загитов

Миркасим Амирзагитович Загитов

Фото: соцсети Алины Загитовой

Герой семейства Загитовых отмечен боевыми наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени. После победы Миркасим Амирзагитович вернулся к кузнечному ремеслу, а спустя 73 года его правнучка завоевала олимпийское золото в Пхенчхане-2018.

Отец выдающегося российского педиатра и хирурга Леонида Рошаля Михаил Филиппович в годы войны командовал дивизией авиабазирования.

Последний удар: как советские войска брали Берлин
80 лет назад началась финальная битва Второй мировой в Европе

Закончить летное училище и стать пилотом он не смог, поэтому нашел себе близкое к авиации место «на земле». Готовил взлетные полосы в любое время суток и при любой погоде и таким образом приближал победу. В семье хранится множество орденов и медалей отца Рошаля.

Оба деда певца Дениса Клявера воевали, и День Победы всегда был очень важным и значимым праздником для семьи.

Денис Клявер
Фото: соцсети Дениса Клявера

Как рассказывал сам Денис, мамин отец, Виктор Тимофеевич Олейников, участвовал в боях на Халхин-Голе в 1939 году, а во время Великой Отечественной войны был инженером-капитаном по разминированию, служил на Дальнем Востоке. Также участвовал в советско-японской войне 1945 года. Дедушка по отцу, Лев Нафтулович Клявер, тоже принимал участие в военных действиях.

Отдавая дань подвигу предков, Денис Клявер периодически включает в свой репертуар песни на военную тематику.

Актриса Анна Хилькевич рассказывала, что ее дедушка, Андрей Андреевич Пензин, стал примером ее собственным детям. Он был связистом, обеспечивал бесперебойную связь для управления войсками и докладов об обстановке на фронте. Не раз ему приходилось под огнем противника восстанавливать поврежденную линию.

Анна Хилькевич
Фото: соцсети Анны Хилькевич

Однажды в окоп, где находился дед актрисы с однополчанами, попала граната. Дед схватил ее и успел выкинуть, спасая себя и товарищей.

Дедушка чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева был водолазом. Внук и дедушка — полные тезки.

Николай Сергеевич попал на фронт в 1943 году, служил в 106-м отдельном мото-понтонно-мостовом батальоне. Он был награжден орденом Славы III степени за то, что в момент ледохода сумел предотвратить разрушение моста через Неман и таким образом не дал остановиться наступлению наших войск.

В одном из сражений он получил тяжелое ранение в грудь и, поскольку врачи не смогли достать осколок, носил этот «трофей» до конца жизни.

Вспоминая историю: 25 апреля состоится «Диктант Победы»
Мероприятие посвящено победе в ВОВ и станет самым масштабным за всё время проведения

Уничтожение Дня Победы на Украине

К сожалению, сегодня есть и другие примеры отношения к славному наследию предков. Так, нынешнее руководство Украины, в том числе президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, фактически предало память предков и встало на сторону исторического противника.

Известно, что дед нынешнего президента Украины Семен Иванович Зеленский сражался за освобождение Европы от нацизма и дошел до Берлина. Был командиром минометного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны был награжден двумя орденами Красной Звезды.

орден
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?» — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Точкой в этой истории стало фактическое уничтожение Дня Победы: с 2023 года он запрещен, а 8 мая Украина, единственная страна на постсоветском пространстве, празднует День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг.

Действия президента Зеленского и его окружения в российском МИДе назвали предательством ветеранов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир