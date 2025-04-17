Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян

Великая Отечественная война коснулась каждого жителя нашей страны. 9 мая — особенный день памяти для потомков всех, кто сражался с немецкими захватчиками. Внуки и сыновья ветеранов ВОВ сегодня командуют войсками, ставят рекорды в спорте, создают яркие спектакли и делают прорывные научные открытия. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне «Известия» собрали несколько историй, наглядно иллюстрирующих, что связь поколений не прерывается.

Как воевали деды и отцы знаменитых россиян

Дед главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова Михаил Иванович Макаров прошел всю войну, служил в артиллерии и воевал в составе 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Отличился в годы войны и дядя, Николай Иванович Герасимов. Он был командиром роты, воевал в составе 38-й армии 1-го Украинского фронта (которая освобождала Прагу).

Валерий Герасимов с детства слышал воспоминания своей родни о войне, а затем продолжил дело героических предков и создал несколько резонансных трудов о войне нового поколения, один из которых, написанный в 2013 году, даже получил на Западе название «Доктрины Герасимова».

Бабушка и дедушка олимпийского чемпиона Ильи Авербуха познакомились на фронте в 1943 году и поженились три дня спустя.

Марк Львович Бурдо Фото: соцсети Ильи Авербуха

Дедушка Ильи Авербуха Марк Львович Бурдо был военным хирургом, спас жизни тысячам солдат . Он служил в танковой части и прошел всю войну до Кенигсберга, довелось ему участвовать в Курской битве. Дома у спортсмена хранятся несколько дедовских медалей «За отвагу».

Бабушка Галина Юрьевна работала врачом в тылу, с будущим мужем познакомилась, когда он приехал в увольнение в Москву. Хотя оба они были родом из-под Гомеля, практически земляки, но встретились случайно в столице. В семье всегда считали, что история их знакомства похожа на сюжет фильма.

После войны они вместе с детьми и внуками каждый год возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Илья Авербух и сегодня со своими детьми продолжает эту традицию. А в 2024 году Авербух поставил ледовое шоу ко Дню Победы, которое имело большой успех.

Бабушка и дедушка известного актера Данилы Козловского прошли войну вместе в одном экипаже. Получили 14 военных наград.

Дедушка знаменитости, Иван Константинович Козловский, был летчиком-истребителем, а бабушка Елена Гавриловна была его штурманом. Они познакомились в самом начале войны, поженились и не расставались до самой победы.

Иван Константинович Козловский Фото: moypolk.ru

Отец вместе с бабушкой и дедушкой Сергея Нарышкина провели в Ленинграде всю блокаду. Дед до последнего работал на оборонном заводе, но в голодную зиму-1941/42 умер от истощения.

Отец главы СВР Евгений Михайлович Нарышкин ушел на фронт, как только ему исполнилось 18 лет: в этот момент только-только сняли блокаду. Он воевал в составе формирований Ленинградского, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, участвовал в боях в Прибалтике и гнал немцев до Польши. В январе 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». В 2016 году Сергей Нарышкин с портретом отца принял участие в акции «Бессмертный полк» в Гатчине.

Деды премьер-министра Михаила Мишустина и официального представителя МИДа Марии Захаровой участвовали в битве советских и монгольских войск против японской армии на реке Халхин-Гол за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. В 2024 году премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ почтил память ветеранов и высоко оценил их вклад в общую победу.

Прадед олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, Миркасим Амирзагитович Загитов, до войны работал кузнецом. Он ушел на фронт в 32 года и прошел всю войну, воюя в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии.

Миркасим Амирзагитович Загитов Фото: соцсети Алины Загитовой

Герой семейства Загитовых отмечен боевыми наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени. После победы Миркасим Амирзагитович вернулся к кузнечному ремеслу, а спустя 73 года его правнучка завоевала олимпийское золото в Пхенчхане-2018.

Отец выдающегося российского педиатра и хирурга Леонида Рошаля Михаил Филиппович в годы войны командовал дивизией авиабазирования.

Закончить летное училище и стать пилотом он не смог, поэтому нашел себе близкое к авиации место «на земле». Готовил взлетные полосы в любое время суток и при любой погоде и таким образом приближал победу. В семье хранится множество орденов и медалей отца Рошаля.

Оба деда певца Дениса Клявера воевали, и День Победы всегда был очень важным и значимым праздником для семьи.

Фото: соцсети Дениса Клявера

Как рассказывал сам Денис, мамин отец, Виктор Тимофеевич Олейников, участвовал в боях на Халхин-Голе в 1939 году, а во время Великой Отечественной войны был инженером-капитаном по разминированию, служил на Дальнем Востоке. Также участвовал в советско-японской войне 1945 года. Дедушка по отцу, Лев Нафтулович Клявер, тоже принимал участие в военных действиях.

Отдавая дань подвигу предков, Денис Клявер периодически включает в свой репертуар песни на военную тематику.

Актриса Анна Хилькевич рассказывала, что ее дедушка, Андрей Андреевич Пензин, стал примером ее собственным детям. Он был связистом, обеспечивал бесперебойную связь для управления войсками и докладов об обстановке на фронте. Не раз ему приходилось под огнем противника восстанавливать поврежденную линию.

Фото: соцсети Анны Хилькевич

Однажды в окоп, где находился дед актрисы с однополчанами, попала граната. Дед схватил ее и успел выкинуть, спасая себя и товарищей.

Дедушка чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева был водолазом. Внук и дедушка — полные тезки.

Николай Сергеевич попал на фронт в 1943 году, служил в 106-м отдельном мото-понтонно-мостовом батальоне. Он был награжден орденом Славы III степени за то, что в момент ледохода сумел предотвратить разрушение моста через Неман и таким образом не дал остановиться наступлению наших войск.

В одном из сражений он получил тяжелое ранение в грудь и, поскольку врачи не смогли достать осколок, носил этот «трофей» до конца жизни.

Уничтожение Дня Победы на Украине

К сожалению, сегодня есть и другие примеры отношения к славному наследию предков. Так, нынешнее руководство Украины, в том числе президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, фактически предало память предков и встало на сторону исторического противника.

Известно, что дед нынешнего президента Украины Семен Иванович Зеленский сражался за освобождение Европы от нацизма и дошел до Берлина. Был командиром минометного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?» — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Точкой в этой истории стало фактическое уничтожение Дня Победы: с 2023 года он запрещен, а 8 мая Украина, единственная страна на постсоветском пространстве, празднует День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг.

Действия президента Зеленского и его окружения в российском МИДе назвали предательством ветеранов.