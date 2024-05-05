Президент Украины Владимир Зеленский стал предателем памяти своего деда — участника Великой Отечественной войны (ВОВ), сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Об этом 5 мая заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дедушка президента Украины Семен Зеленский участвовал в ВОВ, удостоился звания капитана, был награжден двумя орденами Красной Звезды.

«Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?» — написал Мирошник в Telegram-канале.

Мирошник также прикрепил к своему сообщению фотографию украинского лидера на фоне могилы своего деда. Он возмутился тому, что внук сначала нес цветы к надгробию великого деда, а потом «зиговал в Канаде убийце-бандеровцу».

Речь шла о случае, произошедшем 24 сентября 2023 года. Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в первой украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», которая была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии.

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. Позже, 26 сентября, Рота подал в отставку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молчание и отказ от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады нациста — позорное явление, которое обличает «великие державы» Запада.