Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

В МИД РФ заявили о предательстве Зеленским памяти деда-ветерана

Мирошник: Зеленский продал врагам своего же предка, страну и народ
0
Фото: Global Look Press/Nathan Howard - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский стал предателем памяти своего деда — участника Великой Отечественной войны (ВОВ), сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Об этом 5 мая заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дедушка президента Украины Семен Зеленский участвовал в ВОВ, удостоился звания капитана, был награжден двумя орденами Красной Звезды.

«Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?» — написал Мирошник в Telegram-канале.

Мирошник также прикрепил к своему сообщению фотографию украинского лидера на фоне могилы своего деда. Он возмутился тому, что внук сначала нес цветы к надгробию великого деда, а потом «зиговал в Канаде убийце-бандеровцу».

Речь шла о случае, произошедшем 24 сентября 2023 года. Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в первой украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», которая была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии.

«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Владимир Путин в день 80-летия освобождения Ленинграда напомнил о геноциде в годы войны

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. Позже, 26 сентября, Рота подал в отставку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молчание и отказ от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады нациста — позорное явление, которое обличает «великие державы» Запада.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024