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Вспоминая историю: 25 апреля состоится «Диктант Победы»

Мероприятие посвящено победе в ВОВ и станет самым масштабным за всё время проведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пятницу, 25 апреля, состоится «Диктант победы» — международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет уже в седьмой раз и в 2025 году станет самым масштабным. Принять в нем участие можно будет как на специальных площадках, так и онлайн. Подробнее о событии — в материале «Известий».

«Диктант победы» 25 апреля: как пройдет, история

Впервые «Диктант победы» был организован 7 мая 2019 года, тогда его написало более 150 тыс. человек из 24 стран мира. Впоследствии число участников увеличивалось и в 2024 году достигло 2 млн.

Написать диктант могут люди любых возрастов, тем самым проверив свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны или узнав что-то новое о подвигах предков. Продолжительность диктанта — 45 минут. За это время необходимо ответить на 25 вопросов.

Диктант Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2025 году, к 80-летию Победы, будет организован самый масштабный диктант. Только на территории России будет открыто более 27 тыс. площадок. Помимо этого, можно будет участвовать в тестировании онлайн. Площадками станут в том числе подведомственные Министерству просвещения общеобразовательные организации, педагогические вузы и колледжи. Кроме того, написать диктант можно будет на атомном ледоколе, орбитальной станции, в театрах, музеях и даже в зоне спецоперации.

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Во многих странах мира также будут организованы места для проведения международной акции. В Китае их будет восемь, в Киргизии — 21, в некоторых странах Европы, например в Испании, Франции, Италии и Финляндии, — по одной. В общей сумме написать диктант смогут люди из 85 стран мира. В прошлом году насчитывались представители 61 страны.

Цель мероприятия — повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи нравственных ценностей, которые основаны на неискаженной исторической правде о реальных событиях Великой Отечественной войны.

Диктант Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как сообщают сами организаторы, актуальность проекта заключается в том, что в ряде стран Запада всё чаще прибегают к попыткам переписать историю России и Второй мировой войны, а также пересмотреть ее итоги в свою пользу и очернить важные события тех лет, принижая при этом роль России в достижении победы. Всё это делает особенно важным защиту истории России от этих искажений.

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Подготовка к «Диктанту Победы»: тестовые задания

Каждый желающий может пройти предварительное тестирование на знание исторических событий Великой Отечественной войны. Их можно найти на официальном сайте. Больше всего вариантов представлено на русском языке: подготовительный тест (2025), Балатонская оборонительная операция, освобождение Ржева, Ялтинская конференция и многие другие. Есть также тестирование на английском и китайском языках.

Фотовыставка об истории акции «Диктант Победы»

11 апреля сообщалось, что на Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная истории акции «Диктант Победы». Сделано это было партией «Единая Россия» совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Музеем Победы.

Диктант Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На бульваре расположилось 16 двусторонних стендов, на которых можно посмотреть фотографии с мест проведения диктанта, статистику и информацию о том, как развивалась акция.

«Мы сегодня открываем выставку на нашей традиционной площадке — Гоголевском бульваре, которая посвящена предстоящему «Диктанту Победы». Эта выставка для нас — не только фотографии предыдущих лет, но и благодарность, память», — сказал на открытии выставки глава центрисполкома ЕР, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин.

По его словам, «Диктант Победы» является противодействием фальсификациям истории, с которыми партия активно борется.

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