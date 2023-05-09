Парад Победы – 2023 в Москве: онлайн и новости

Во вторник, 9 мая 2023 года, на Красной площади пройдет торжественный военный парад, посвященный 78-летию Великой Победы.

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскрывал детали праздника. По его словам, в Москве участвовать в шествии будут более 10 тыс. человек и 125 единиц техники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия не готовила специальные приглашения лидерам в этом году, поскольку дата не круглая. При этом он добавил, что присутствовать на Красной площади будет президент Киргизии Садыр Жапаров — в эти дни политик посетит РФ с визитом.

Непосредственно на трибуны билеты не продаются — пригласительные рассылаются бесплатно для почетных гостей. Несмотря на это, лучшие места для просмотра получат все россияне — с Красной площади будет вестись видеотрансляция.

Начинается мероприятие в 10:00 мск, следует из эфирной сети российских федеральных телеканалов. Прямой эфир парада Победы будет доступен в том числе на нашем сайте.

Помимо этого, корреспонденты «Известий» расскажут и покажут, как будет проходить празднование 9 Мая из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Эксклюзивные видео, репортажи и новости дня будут размещены в специальном разделе «День Победы».

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