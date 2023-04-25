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День Победы в 2023 году в Москве: мероприятия

Опубликована программа мероприятий на День Победы в 2023 году в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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День Победы — государственный праздник и выходной в России. «Известия» публикуют программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года.

Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Билеты на зрительные трибуны не продаются, зато у всех россиян будет возможность посмотреть парад в прямом эфире. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Во второй половине дня в столице не будет традиционного очного шествия «Бессмертного полка». Однако в памятной акции можно будет принять участие многими другими способами: разместить портрет ветерана на своем автомобиле, поменять аватарку в социальной сети, прикрепить портрет воевавшего родственника в окне квартиры. Более того, МФЦ бесплатно распечатает желающим футболку со снимком героя ВОВ.

Жители Москвы, области и гости столицы смогут продолжить праздновать День Победы, посещая тематические мероприятия.

Например, в 13:00 в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре пройдет лекция, посвященная истории военного плаката. Там же можно посетить храм и совершить пешую прогулку.

В 17:00 в Доме музыки песни военных лет исполнит Московский классический ансамбль.

В 18:00 в Зарядье состоится концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...». Композиции исполнят артисты Академического хора русской песни радио «Орфей». В это же время в «Москонцерте» начнется программа «Эх, путь-дорожка фронтовая!». Зрителям представят песни Дунаевского, Хренникова, Мокроусова, Лебедева-Кумача и других. В театре «Поколение» в сопровождении симфонического оркестра представят музыкальный спектакль «Севастопольский вальс».

В 19:00 в МХТ имени Чехова состоятся литературные чтения, в основе которых фрагменты повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»; посетить вечер смогут в том числе дети 12 лет и старше. В Русском духовном театре «Глас» в это же время начнется спектакль «Спасибо деду за Победу!». В Театре на Таганке — спектакль по поэзии и песням военных лет «Четыре тоста за Победу». А в Театральном особняке — постановка «Лишь бы не было войны».

Помимо этого, в Москве пройдут концерты классической и современной музыки на любой вкус, представления для детей, обзорные экскурсии — организовать увлекательный досуг можно будет во всех районах столицы.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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