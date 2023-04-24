Будет ли парад 9 мая 2023 года в Москве

Во вторник, 9 мая 2023 года, в Москве состоится парад, который будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Информацию о проведении торжественного мероприятия на Красной площади подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также допустил участие в параде бойцов СВО по защите жителей Донбасса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

В минувшем году накануне состоялись три репетиции парада Победы. Две — на Красной площади с проходом техники по улицам Москвы 29 апреля и 4 мая. Генеральный прогон был 7 мая.

Время начала парада пока не названо, однако, если отталкиваться от опыта прошлых лет, трансляция стартует 9 мая в 10:00 по московскому времени. Прямой эфир с Красной площади будет доступен на нашем сайте.

В материале «Известий» — как попасть на парад и откуда его лучше смотреть.

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