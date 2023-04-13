Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади

В параде Победы 9 мая на Красной площади могут быть задействованы бойцы, участвующие в спецоперации по защите Донбасса. Обсуждать такие детали, между тем, преждевременно, заявил 13 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока еще рано об этом говорить», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента не стал уточнять, каким зарубежным лидерам уже были разосланы приглашения на парад Победы. В настоящее время идет подготовка мероприятия, добавил Песков.

Ранее, 10 апреля, Песков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов. Он добавил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.

Главный парад в Москве, указал представитель Кремля, готовится и состоится.

Так, в тот же день стало известно, что власти Курской области отказались проводить военный парад в День Победы 9 мая в областном центре. Причиной этого глава региона Роман Старовойт также назвал соображения безопасности. Также в этом году отказались от проведения парада Победы и в Белгородской области

Позже, 12 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в предстоящие майские праздники не будут проходить массовые мероприятия, в том числе решено отказаться от проведения парадов Победы, это продиктовано мерами безопасности. В Крыму и Севастополе продолжает действовать высокий, «желтый» уровень террористической опасности.

22 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тыс. человек, 125 единиц вооружения и техники. По его данным, всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.