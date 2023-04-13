Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США сочла маловероятными переговоры по Украине в 2023 году
Мир
Reuters сообщило о потерях ВСУ в более чем 130 тыс. боевиков
Мир
Замглавы МИД Грушко заявил об ухудшении безопасности НАТО при его расширении
Армия
Расчеты минометов 2Б9 «Василек» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
ВКС РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Экипажи вертолетов Ми-28Н выпустили ракеты по укрепленным пунктам ВСУ
Армия
Подразделения ВДВ РФ уничтожили наблюдательные пункты ВСУ из САУ «Нона»
Армия
ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили более 200 целей в ходе спецоперации
Мир
Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса
Мир
В NASA признались в почитании достижений Гагарина
Мир
Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Мир
Замглавы МИД Грушко рассказал об ответе РФ на вступление Швеции в НАТО

Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В параде Победы 9 мая на Красной площади могут быть задействованы бойцы, участвующие в спецоперации по защите Донбасса. Обсуждать такие детали, между тем, преждевременно, заявил 13 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока еще рано об этом говорить», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента не стал уточнять, каким зарубежным лидерам уже были разосланы приглашения на парад Победы. В настоящее время идет подготовка мероприятия, добавил Песков.

«Об успехах мы особо не кричим — отрапортуем, когда возьмем весь город»
Специальный репортаж «Известий» с передовых позиций из Артемовска

Ранее, 10 апреля, Песков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов. Он добавил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.

Главный парад в Москве, указал представитель Кремля, готовится и состоится.

Так, в тот же день стало известно, что власти Курской области отказались проводить военный парад в День Победы 9 мая в областном центре. Причиной этого глава региона Роман Старовойт также назвал соображения безопасности. Также в этом году отказались от проведения парада Победы и в Белгородской области

Позже, 12 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в предстоящие майские праздники не будут проходить массовые мероприятия, в том числе решено отказаться от проведения парадов Победы, это продиктовано мерами безопасности. В Крыму и Севастополе продолжает действовать высокий, «желтый» уровень террористической опасности.

22 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тыс. человек, 125 единиц вооружения и техники. По его данным, всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023