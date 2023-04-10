Курский губернатор Старовойт отменил военный парад 9 мая

Власти Курской области отказались от проведения парада в День Победы 9 мая в областном центре из соображений безопасности. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить», — сказал он в ходе оперативного совещания.

Старовойт добавил, что решение принято с учетом текущей ситуации. Губернатор Курской области уточнил, что формат проведения общественной акции «Бессмертный полк» еще не определен, информация об этом будет опубликована позже.

В феврале в Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, он действует на период усиленных мер по защите и охране территории региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.