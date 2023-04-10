Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы

Решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются приоритетом властей регионов. Об этом на брифинге 10 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Это прерогатива глав регионов, они принимают решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан», — сказал он.

Песков напомнил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.

«Что касается главного парада, он готовится и планируется к проведению», — заверил представитель Кремля.

Ранее в понедельник власти Курской области отказались проводить военный парад в День Победы 9 Мая в областном центре. Причиной глава региона Роман Старовойт назвал соображения безопасности.

В феврале в Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, режим действует на период усиленных мер по защите и охране территории региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.