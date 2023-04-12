В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году

В Крыму в предстоящие майские праздники не будут проходить массовые мероприятия, в том числе решено отказаться от проведения парадов Победы. Как сообщил 12 апреля глава республики Сергей Аксенов, это продиктовано мерами безопасности.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая», — отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

Позднее Аксенов уточнил, что решение об отмене парадов касается только Республики Крым.

Он также добавил, что ветераны в свой праздник не останутся без внимания, несмотря на отмену праздничных мероприятий. Их 9 мая навестят представители органов власти на местах и поздравят с Днем Победы.

В Крыму и Севастополе продолжает действовать высокий, «желтый» уровень террористической опасности. Также в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

10 апреля, отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов. Песков напомнил, что безопасность людей остается главным и единственным приоритетом властей.

В этот же день стало известно, что власти Курской области отказались проводить военный парад в День Победы 9 мая в областном центре. Причиной этого глава региона Роман Старовойт также назвал соображения безопасности.

Также в этом году отказались от проведения парада Победы и в Белгородской области.

22 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тыс. человек, 125 единиц вооружения и техники. По его данным, всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

9 мая 2023 года исполнится 78 лет победы в Великой Отечественной войне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.