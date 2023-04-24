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Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая

Песков: Москва не приглашала иностранных лидеров на 9 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Москва специально не приглашала иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в этом году, заявил 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальных приглашений в этом году не было. Это не круглая дата», — пояснил он в кулуарах просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, присутствовать на параде на Красной площади будет только президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик посетит Россию с визитом в эти даты.

«Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в этот день Песков подтвердил, что во вторник, 9 мая 2023 года, в Москве пройдет парад, который будет посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность участников парада. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Время начала парада пока не названо, однако, если отталкиваться от опыта прошлых лет, трансляция стартует 9 мая в 10:00 мск. Прямой эфир с Красной площади будет доступен на сайте iz.ru.

В материале «Известий» — как попасть на парад и откуда его лучше смотреть.

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