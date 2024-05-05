Акция «Бессмертный полк» прошла в германском Франкфурте

В городе Франкфурте-на-Майне в Германии прошла акция «Бессмертный полк». Кадры с места публикуют «Известия» в воскресенье, 5 мая.

В шествии приняли участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ. К акции присоединились неравнодушные всех возрастов. Люди пронесли по улицам города флаги Красной армии и России под композиции о Дне Победы.

Накануне, 4 мая, в Нью-Йорке почтили память ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Десятки людей прошли с фотографиями своих родственников-героев по Бруклинскому мосту. Шествие в память о фронтовиках организовала «Русская молодежь Америки».

В этот же день в Австрии российские дипломаты с семьями почтили память узников концлагеря Маутхаузен и возложили венки. Делегацию возглавлял посол России Дмитрий Любинский.

Тогда же в австралийском Сиднее более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Под звуки «Прощания славянки» люди пронесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Красной армии и Австралии.