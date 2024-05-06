Бессмертный полк – 2024: как найти человека, сделать портрет и принять участие

Ежегодно во всем мире проходит акция «Бессмертный полк», в ходе которой все желающие отдают дань памяти и уважения своим дедушкам, прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Подробнее об акции, в каких форматах она проходит в 2024 году, а также о том, как принять в ней участие и найти своего родственника онлайн, — в материале «Известий».

Бессмертный полк – 2024: история и традиции акции 9 мая

В России с 1960-х годов в разных городах проходили акции, приуроченные ко Дню Победы. Названия отличались, но суть была одна: участники несли портреты ветеранов и павших героев Великой Отечественной войны. Сейчас акция, которая в последние годы закрепила за собой название «Бессмертный полк», проходит не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ее целью является увековечивание памяти о дедушках, бабушках, отцах и других родственниках — участниках и жертвах Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 годов.

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В том виде, в котором Бессмертный полк известен сейчас, он впервые был организован 9 мая 2012 года в Томске. Тогда в движении приняли участие порядка 6 тыс. человек, которые прошли колонной по городу, держа в руках более 2 тыс. портретов своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны.

Участники акции «Бессмертный полк» во время шествия, посвященного 67-летию Победы в Великой Отечественной войне, по проспекту Ленина в Томске, 2012 год Фото: РИА Новости/Яков Андреев

В 2013 году в акции приняли участие и другие города, среди которых Москва, Барнаул, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград. Всего Бессмертный полк в 2013 году прошел по улицам более 120 городов России, Украины, Казахстана и Киргизии. В последующие годы к акции присоединились и другие страны: Белоруссия, Ливан, Израиль, Норвегия, США и Южная Корея. По данным на 2016 год, в движении участвовали люди практически со всех уголков России, а также жители 44 стран мира, в 2018-м количество стран достигло 80.

Суть акции памяти в том, что все желающие проходят колонной по улицам города и несут фотографии своих родственников, жизни которых затронула война:

— тружеников тыла;

— блокадников;

— узников концлагерей;

— детей войны;

— бойцов движения Сопротивления.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Всех, кто участвовал в Бессмертном полку, также призывают опубликовать фотографии родственников на сайте проекта «Народная летопись», прикрепив также краткую биографию человека.

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Бессмертный полк в 2024 году: как будет проходить и принять участие

В 2024 году в России в акции можно принять участие с 1 по 12 мая. Стоит отметить, что из-за угроз безопасности привычное очное шествие отменили. Присоединиться к акции можно различными способами, в том числе и онлайн, как это делали в период пандемии.

«Галереи памяти». Здесь размещены портреты не только ветеранов ВОВ, но и участников специальной военной операции (СВО), их можно разместить на центральных улицах и площадях городов по всей стране.

«Бессмертный полк на передовой». Участники СВО вспомнят своих родных и близких, воевавших против гитлеровской Германии, запишут видеоролики с поздравлениями для своих родителей и родных, которые ждут их возвращения и верят в скорую победу.

«Стена памяти». В различных образовательных учреждениях уже обустроили специальные стенды, на которых можно размещать фотографии родственников. В школах их не уберут до конца учебного года.

Участницы торжественного открытия «Стены Памяти» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Портрет героя на одежде». Полюбившийся многим формат — печать фотографии родственника на футболке, в которой с 1 по 12 мая можно выйти погулять по городу. Помимо портрета можно также добавить надписи, годы жизни, украшения, вырезки из книги или другие памятные вещи, связанные с человеком.

#нашБессмертныйполк. Все желающие могут заменить свои аватары в социальных сетях на фотографию ветерана, написать посты о них и добавить этот хештег, чтобы больше людей узнало историю родственника или близкого.

«Бессмертный полк» на личном транспорте. Любой желающий может распечатать портрет родственника и разместить его на своем автомобиле. В таком случае фотография не должна мешать обзору водителя.

Несмотря на то что на федеральном уровне шествие в России из соображений безопасности не состоится, известно, что торжественные мероприятия пройдут в 78 городах 49 стран мира.

Акция «Бессмертный полк» в Сеуле, Южная Корея Фото: ТАСС/Игорь Иванов

Кроме того, в День Победы в России состоится трансляция портретов ветеранов. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте Бессмертного полка, а также на странице движения «ВКонтакте». Портреты также можно будет увидеть на медиафасадах и экранах в городах России. Трансляцию будут осуществлять и местные телеканалы.

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Как сделать портрет на Бессмертный полк и найти человека по фамилии

Вариантов создания таблички с портретом родственника много. Самые популярные из них:

— сделать табличку самостоятельно. Для этого нужно распечатать фотографию родственника (фото должно занимать большую часть плаката; если нет фотографии, можно написать «Бессмертный полк») и добавить снизу фамилию, имя и отчество родственника. Плакат также можно украсить георгиевской лентой, гвоздиками или другой символикой ВОВ. Также можно добавить символ Бессмертного полка — пятиконечную звезду, на переднем плане которой взлетает журавль. Всё это необходимо прикрепить к длинной рукоятке;

— заказать всю табличку онлайн. Многие центры фотопечати предлагают сделать для уже оформленные штендеры. Ознакомиться с предложениями и выбрать подходящий формат можно онлайн. Обычно на штендере предлагают расположить от одной до четырех фотографий, ФИО, воинское звание и различные украшения — символы победы;

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— заказать шаблон штендера. Маркетплейсы предлагают своим клиентам купить готовые таблички. Всё, что требуется, — самостоятельно добавить фотографию и написать ФИО.

Чтобы найти своего родственника, участвовавшего в ВОВ, можно использовать ряд ресурсов. Один из наиболее полных — портал «Память народа». Для поиска необходимо знать ФИО родственника и его год рождения. Случается, этих данных недостаточно, а иногда, наоборот, лучше сократить введенные данные или изменить запрос, чтобы найти человека:

— возможны случаи, когда отчество не занесено в документы, тогда можно поискать, убрав отчество;

— стоит применять расширенный поиск, если известны другие данные о человеке (место рождения, место призыва, воинское звание);

— если возможна опечатка в написании ФИО, стоит попробовать ввести имя уже с ней.