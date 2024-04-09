Душевное поздравление с Днем Победы: как написать письмо солдату СВО

В мае вся Россия будет праздновать одну из важнейших дат в истории страны — День Победы. Ежегодно россияне чтут память погибших во время Великой Отечественной войны, а также чествуют ветеранов, внесших огромный вклад в победу России. В наши дни можно также выразить свою благодарность и поздравить солдат, находящихся в зоне спецоперации. В рамках акции «Письмо солдату» школьники и студенты могут сказать добрые слова даже незнакомому им воину. Такие письма станут для бойцов не только доброй весточкой, но и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. Подробнее об истории Дня Победы, а также о том, как написать письмо солдату в зону СВО, — в материале «Известий».

День Победы – 2024: отмечается 79-я годовщина

В 2024 году отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, а в следующем, 2025 году отметят юбилейные 80 лет. Великая Отечественная война началась на территории СССР утром 22 июня 1941 года. Для защиты Родины миллионы россиян ушли на фронт добровольцами. Активные боевые действия велись почти четыре года. Завершилась война 9 мая 1945 года, когда был подписан акт, о капитуляции Германии. В этот же день советскому народу было объявлено о победе и учреждении Президиумом Верховного Совета СССР Дня Победы.

В Советском Союзе каждый год 9 мая объявляли скорбную минуту молчания, которую предваряли слова диктора: «Мы обращаемся к сердцу вашему. К памяти вашей. Нет семьи, которую не опалило бы военное горе».

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С 1965 года День Победы — выходной. В 2024 году россияне будут отдыхать с четверга по воскресенье, с 9 по 12 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сейчас празднование Дня Победы 9 мая проходит по всей России и сопровождается праздничным салютом, концертами и различными мероприятиями. В Москве, Севастополе и многих других городах проводят парад Победы. Традиционным также считается возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Прошлый год не был исключением, президент РФ Владимир Путин сделал это вместе с главами ряда стран СНГ сразу после парада.

Также с 2012 года в России и некоторых других странах проходит акция, получившая название «Бессмертный полк». В ее рамках 9 мая тысячи людей проходят колонной по улицам городов, держа в руках фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Как написать письмо солдату СВО с Днем Победы: образец и текст

Написать письмо воинам в зону СВО можно в любое время, однако больше всего писем приходит в дни праздников. Например, много писем пришло по случаю Дня защитника Отечества.

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Поздравить воинов, сражающихся в зоне СВО, можно и на 9 Мая. При этом неважно, является ли пишущий родственником, близким или знакомым бойца. Написать письмо со словами благодарности и добрыми пожеланиями можно любому участнику СВО, даже если конкретное имя неизвестно. Сбор писем или посылок для удобства и оперативности осуществляется централизованно, однако способы отправки все-таки отличаются в зависимости от адресата.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Для отправки посылки родному или близкому человеку, участвующему в боевых действиях, можно прийти в ближайшее отделение «Почты России». В полях для заполнения нужно написать фамилию, имя и отчество (при наличии) получателя, его воинскую часть (можно узнать у самого военного либо в военкомате по месту призыва) и добавить «г. Москва-400, 103400». Доставку производит Министерство обороны России. Отправка писем и посылок в зону СВО осуществляется бесплатно, однако их вес ограничен 10 кг.

Если письмо отправляется незнакомому человеку, в графу «адрес» нужно вписать г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии. На конверте необходимо написать «Письмо солдату».

Строгих требований к формату письма нет, но стоит начать его со знакомства — рассказать о себе, о своем городе и дать другую общую информацию. Важно помнить, что в зоне боевых действий солдаты каждый день рискуют своими жизнями, поэтому нужно пожелать им удачи, здоровья и возвращения домой целыми и невредимыми. Им также будет приятно, если к письму будет прилагаться открытка или самодельный рисунок.

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Военно-патриотическая акция «Письмо солдату» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. В ней могут принять участие школьники, студенты колледжей и педагогических вузов, отправив письмо участникам СВО и поздравив с наступающим праздником — с Днем Победы.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Известия» подготовили примеры того, что можно написать военным ко Дню Победы.

Письмо 1

Здравствуй, дорогой солдат!

С наступающим праздником — Днем Победы! Хочу от всего сердца поблагодарить тебя за твое мужество, стойкость и любовь к Родине. Как бы трудно ни было на фронте, помни, тебя ждут родные и близкие, думающие о тебе каждый день. Здоровья тебе, успехов в бою и скорейшего возвращения домой!

Письмо 2

Дорогой воин!

Хочу сказать огромное спасибо за Ваш мужественный подвиг! Каждый день Вы рискуете жизнью за нашу страну. Мы все гордимся Вами и желаем здоровья, успехов в бою и возвращения домой целым и невредимым. С Днем Победы!

Письмо 3

Здравствуй, дорогой герой!

В преддверии такого особенного праздника, Дня Победы, хочу поблагодарить Вас за отвагу и самоотверженность, а также выразить поддержку в такое тяжелое время. Спасибо Вам и другим солдатам за то, что защищаете нашу страну. Пусть каждый день Вас ждут новые победы. Здоровья, успехов в бою и скорейшего возвращения домой! С праздником!

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Получив письмо, многие солдаты при случае лично благодарят детей и подростков за слова поддержки.