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Меркель выразила Путину соболезнования в связи с крушением Ан-148

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи с унесшим жизни 71 человека крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. 

«С огромным потрясением я узнала о тяжелой авиакатастрофе под Москвой, произошедшей вчера.  Эта новость глубоко тронула многих людей в Германии и меня лично. Я мысленно нахожусь с родными и близкими жертв. Германия скорбит вместе с ними», — приводит ТАСС слова из телеграммы. 

Как сообщал портал iz.ru, самолет Ан-148, выполнявший рейс «Саратовских авиалиний» по направлению Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. 

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шестеро членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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