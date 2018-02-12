Меркель выразила Путину соболезнования в связи с крушением Ан-148

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи с унесшим жизни 71 человека крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.

«С огромным потрясением я узнала о тяжелой авиакатастрофе под Москвой, произошедшей вчера. Эта новость глубоко тронула многих людей в Германии и меня лично. Я мысленно нахожусь с родными и близкими жертв. Германия скорбит вместе с ними», — приводит ТАСС слова из телеграммы.

Как сообщал портал iz.ru, самолет Ан-148, выполнявший рейс «Саратовских авиалиний» по направлению Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шестеро членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.