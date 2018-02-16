В Госдепе пообещали «любыми средствами» лишить КНДР ядерного оружия

США добьются ликвидации ядерного оружия КНДР любыми средствами, заверила замгоссекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Сьюзан Торнтон.

«Мы отдаем предпочтение тому, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими средствами, но мы добьемся своей цели тем или иным путем», — заявила она на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Она назвала КНДР «зловещей угрозой безопасности» и напомнила, что Вашингтон «мобилизовал всё мировое сообщество на компанию максимального глобального давления» на Пхеньян, сообщает «Интерфакс».

«Мы не допустим существования ядерной Северной Кореи», — подчеркнула дипломат.

Как писал iz.ru, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о готовности американских властей сесть за стол переговоров с представителями КНДР. Вместе с тем он же пообещал защищать свою страну и её союзников от возможных проявлений агрессии со стороны КНДР всеми доступными способами, в том числе военными.