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СМИ узнали о введении новых жестких санкций США против КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Jung
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США в пятницу введут дополнительные санкции против КНДР, чтобы заставить Пхеньян начать процесс денуклеаризации. Об этом cообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам собеседника агентства, новые ограничительные меры будут «самым жестким пакетом новых санкций» против северокорейского режима.

Ожидается, что президент Дональд Трамп объявит о санкциях во время утреннего выступления на Конференции по консервативным политическим действиям.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Однако, по мнению Госдепа США, Пхеньян решил вступить в диалог с Сеулом только из-за трудной ситуации, сложившейся в стране вследствие введения санкций. 

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