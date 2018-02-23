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В Таллин прибыл американский зенитно-ракетный комплекс Patriot

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Фото: bastion-karpenko.ru
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В Таллине американские военные представили установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Главный штаб эстонских Сил обороны.

«Главная цель доставки установки в Эстонию — отработка сотрудничества с ВВС Эстонии. Patriot также используют на военном параде в честь 100-летия независимости Эстонии, который пройдет 24 февраля», - приводит текст сообщения агентство «РИА Новости».

Министр обороны Эстонии Юри Луйк назвал демонстрацию союзниками техники противовоздушной обороны обычным делом, а доставку установки – символическим событием.

Patriot входит в состав противоракетной системы США и принадлежит противоракетному командованию сухопутных войск, дислоцированному в Европе. Максимальная дальность действия - 160 км, высота - 25 км. Размещение установки премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом в 2017 году. Тогда, в июле Пенс приехал в Таллин с двухдневным визитом. Стороны обсудили оборонные вопросы, развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности, сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

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