Американский дипломат отпраздновал 30-летие покупкой автомобиля «Жигули»

Американский дипломат Брайан Тимм-Брок, работающий в посольстве США в Эстонии, отпраздновал 30-летие покупкой автомобиля ВАЗ-2106 1987 года выпуска. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Тимм-Брок рассказал, что всегда хотел автомобиль, который бы выделялся на фоне других. В этом он отличается от своего отца, ставящего на первое место качество.

«Жигули» стали для американского дипломата первым в жизни личным автомобилем. Ради этого он даже научился пользоваться ручной коробкой передачи.

Помимо автомобиля советского производства американец также приобрел кепку с надписью «Давай» на русском языке.