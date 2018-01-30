Житель Екатеринбурга выкупил у торговца в Камбодже медали СССР

Житель Екатеринбурга Андрей Черный, который отправился путешествовать в Камбоджу, выкупил у торговца медали СССР. Данные награды он решил вернуть ветеранам, которые когда-то им принадлежали.

Как сообщает «Ural.Aif.ru», в прошлом году мужчина вместе с друзьями отправился в экзотическую страну, где он наткнулся на лавку с антикварными вещами. Ему бросились в глаза юбилейные медали времен Великой Отечественной войны и иные награды эпохи СССР с именными удостоверениями к ним. Россияне решили, что данные награды, принадлежавшие фронтовикам, должны быть вручены их истинным владельцам. Местные торговцы продали медали российским туристам всего за $15.

«Как они оказались в Камбодже, были ли они в свое время вручены российским ветеранам — неизвестно. У меня на этот счет даже нет предположений… Благодаря соцсетям нам удалось найти тех, кому награды принадлежали по праву. И девушка из нашей компании увезла их в Россию, где передала человеку, который, в свою очередь, доставил их адресатам», — рассказал Андрей Черный.

Данные награды уралец в дальнейшем хочет вернуть ветеранам или их семьям. В скором времени мужчина намерен посетить Вьетнам, Борнео, Филиппины, Владивосток и другие города России, чтобы продолжить розыск наград. Молодой человек обратился за помощью ко всем неравнодушным соотечественникам, чтобы распространить информацию о найденных медалях.