Британские военные провели маневры «в российских условиях»

Части британских вооруженных сил приняли участие в девятидневных учениях «Зимний лагерь» на территории Эстонии. По оценке командования британцев, маневры проводились «в условиях, близких к российским».

Британцы воевали с условным противником, которого представляли подразделения эстонской армии. Штаб учений находился в эстонском городе Тапа — в 80 км от границы с Россией.

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз», — описал цель маневров майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз.

«Российская угроза» реальна, в свою очередь прокомментировал ход учений министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Мы не должны недооценивать урон, который Россия может нанести», — приводит слова министра Daily Star.

На маневрах британцы передвигались в «сугробах по пояс» и спали в палатках при –19 градусов. Офицеры признали, что это стало «большим испытанием», поскольку армия Соединенного Королевства используется в более умеренном климате.

Как писал iz.ru, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес предложил создать «военный шенген» для сдерживания России. Ранее генсек НАТО говорил о планах развернуть в Восточной Европе до 25 тыс. военнослужащих альянса.