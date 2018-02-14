Прямой эфир

Британские военные провели маневры «в российских условиях»

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Части британских вооруженных сил приняли участие в девятидневных учениях «Зимний лагерь» на территории Эстонии. По оценке командования британцев, маневры проводились «в условиях, близких к российским».

Британцы воевали с условным противником, которого представляли подразделения эстонской армии. Штаб учений находился в эстонском городе Тапа — в 80 км от границы с Россией. 

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз», — описал цель маневров майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз.

«Российская угроза» реальна, в свою очередь прокомментировал ход учений министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Мы не должны недооценивать урон, который Россия может нанести», — приводит слова министра Daily Star.

На маневрах британцы передвигались в «сугробах по пояс» и спали в палатках при –19 градусов. Офицеры признали, что это стало «большим испытанием», поскольку армия Соединенного Королевства используется в более умеренном климате.

Как писал iz.ru, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес предложил создать «военный шенген» для сдерживания России. Ранее генсек НАТО говорил о планах развернуть в Восточной Европе до 25 тыс. военнослужащих альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канада проведет масштабные военные учения в арктическом регионе страны
Пилоты Су-24 уничтожили бронетехнику условного противника под Курганом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017