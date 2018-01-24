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Пилоты Су-24 уничтожили бронетехнику условного противника под Курганом

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Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
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Бомбардировщики Су-24 ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника в ходе учений под Курганом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Больше 20 экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 отработали уничтожение наземных целей, имитирующих движущуюся бронетехнику условного противника, в рамках тактических учений под Курганом на полигоне Сафакулево.

По данным телеканала «Звезда», бомбардировщики после обнаружения самолетом-разведчиком Су-24МР условного противника и передачи его координат были оперативно подняты в воздух на авиабазе Шагол в Челябинской области и при помощи неуправляемых ракет справились с поставленной задачей, несмотря на морозы до минус 30 градусов. Летчики отработали боевые пуски неуправляемых ракет «воздух–поверхность», а также экипажи выполнили сложный пилотаж на высоте от 50 до 3 тыс. м, заход на посадку по афганскому варианту.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские СМИ рассказали о российских бомбардировщиках Ту-95.

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