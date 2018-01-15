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Ракетные полки «Тополь-М» и «Ярс» начали боевые учения

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Ракетные полки ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» приступают к военным маневрам на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской до Иркутской областей, сообщили iz.ru в Минобороны РФ.

В ходе боевой учебы ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на полевые позиции, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, а также вопросы их инженерного оборудования, организации маскировки и охраны.

Кроме того, военные выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.

В маневрах задействуют около 10 образцов перспективной спецтехники.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ВКС РФ запланировали на этот год более 500 учений

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