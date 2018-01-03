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Российские дальние бомбардировщики оснастят интеллектуальной авионикой

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 оснастят новой интеллектуальной информационно-управляющей системой (ИУС). Комплекс бортового оборудования прошел испытания в реальных условиях во время военной операции ВКС РФ в Сирии.

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Кроме того, эта система «закладывается в архитектуру комплекса бортового оборудования перспективных вертолетов и ударных беспилотных летательных аппаратов», отмечается в корпоративном журнале «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

ИУС использует современные алгоритмы боевого применения и позволит максимально автоматизировать управление системами самолета и его вооружением. Применение такой авионики увеличит разнообразие боевых задач авиации, упростит предполетную подготовку и снизит нагрузку на летчика, уточняется в издании.

Более того, новый приборный комплекс в ряде случаев «не требует постоянного присутствия человека для решения летных задач».

Перспективная авионика была установлена на истребителе Су-35 и опробована при боевых вылетах в Сирии.  

В ОАК уточнили, что уже готовы к эксплуатации более 70 серийных комплектов новой ИУС, сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, первый испытательный полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 «Белый лебедь» состоится в феврале 2018 года. В этом же году вступит в силу запрет на демонстрацию российской военной техники на международном авиасалоне «Фарнборо».

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