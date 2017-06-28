Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной боевой готовности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной операционной готовности», — сказал Столтенберг.

Также он рассказал о численности батальонов в странах Прибалтики.

«Общая численность сил НАТО в Латвии, Литве и Эстонии составляет 4 тыс. человек плюс национальные вооруженные силы этих стран», — заявил генсек.

Если говорить об общей численности военных альянса в странах Восточной Европы, то это число превысит 25 тыс. человек, без учета национальных армий стран, входящих в НАТО. При этом, Столтенберг утверждает, что размещение таких сил у российских границ не несет угрозу РФ.

«Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия», — утверждает он.

Столтенберг также сообщил, что в 2017 году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 4,3% и составят $45,8 млрд. Как отмечается, суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году будет равен $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.