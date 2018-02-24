На закрытии ОИ ожидаются эксперты КНДР по ядерной программе и США

В состав делегации КНДР, которая поедет на церемонию закрытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, могут войти дипломаты, отвечающие за политику Северной Кореи в области ядерного развития и отношений с США. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в южнокорейских дипломатических кругах.

«Северокорейская сторона уведомила [Южную Корею] о сопровождающем делегацию персонале, в составе которого есть несколько официальных лиц из северокорейского МИДа», — заявил собеседник агентства.

Источник также подчеркнул, что власти Южной Кореи «следят за тем посланием, которое может быть передано в ходе их визита». Отмечается, что случаи, когда КНДР направляет на межкорейские переговоры дипломатов такого уровня, крайне редки.

Визит северокорейских чиновников запланирован на 25 февраля и продлится в течение трех дней. В делегацию войдут восемь человек, ее возглавит заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Возможность встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с представителями КНДР не исключается.

Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось в начале 2018 года, когда состоялся первый раунд переговоров на высоком уровне за последние три года. Стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде, объединении женской хоккейной команды и проходе двух делегаций под флагом объединения на церемонии открытия. 19 февраля КНДР обвинила США в попытках разрушить межкорейские отношения.