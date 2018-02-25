Власти США рассказали об ожиданиях от диалога с КНДР

Любой диалог с КНДР должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова, говорится в распространенном в воскресенье, 25 февраля, заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«США, Республика Корея и международное сообщество согласились с тем, что денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей», — заявила Сандерс, передает ТАСС.

В Белом доме также призвали страны продолжить кампанию по оказанию максимального давления на КНДР. По их словам, это должно продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

В начале 2018 года по инициативе КНДР начались переговоры с Южной Кореей, результатом которых стала отправка северокорейской делегации на Олимпиаду-2018. По мнению постпреда США Никки Хейли, Пхеньян решил начать диалог из-за трудной ситуации, сложившейся в КНДР после введения санкций.

После этого в Южной Корее заявили, что видят возможность диалога КНДР и США, так как Ким Чен Ын может попытаться избежать санкций. Несмотря на такую перспективу, 23 февраля американские власти объявили о новых санкциях в отношении Северной Кореи, пакет которых уже назван «крупнейшим».

В Пхеньяне ответили, что рассматривают блокаду со стороны США как акт войны.