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МОК еще не назначил дату визита в КНДР

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Фото: Global Look Press/ Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Дата визита представителей Международного олимпийского комитета (МОК) в КНДР еще не назначена, идет обсуждение. Об этом сказал глава МОКа Томас Бах.

«У нас есть приглашение, мы сейчас обсуждаем наиболее удобное время для визита. Когда это произойдет, я еще не знаю, но диалог между КНДР и МОКом продолжается», — цитирует Баха агентство ТАСС.

При этом глава комитета отметил, что МОК не намерен заниматься политическим вопросами, именно поэтому вопрос о назначении даты визита рассматривается особенно тщательно.

«Нам важно не показать этим визитом, что у нас есть политическое предпочтение», — добавил он.

Северокорейские чиновники уже прибыли на закрытие Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, визит продлится три дня. В состав делегации КНДР вошли дипломаты, отвечающие за политику Северной Кореи в области ядерного развития и отношений с США.  

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