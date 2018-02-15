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Южная Корея видит возможность диалога КНДР и США

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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В настоящее время диалог между США и КНДР возможен, заявил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

Он отметил, что Япония и США воспринимают готовность Пхеньяна к диалогу как результат санкционного давления. 

«Северная Корея пытается избежать санкций и идет на диалог», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

У Юн Гын также отметил, что американские депутаты считают нужным выстроить диалог с КНДР. 

«Поэтому я вижу тут возможности для диалога между Северной Кореей и США», — подчеркнул он. 

Как писал портал iz.ru, посол Южной Кореи в России также заявил о возможности визита в КНДР южнокорейского президента Му Чжэ Ина. 

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове и ядерных испытаниях Пхеньяна доступна в сюжете портала iz.ru. 

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