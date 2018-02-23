Минфин США работает с ФБР над новыми санкциями против россиян

Минфин США активно работает с ФБР над новыми санкциями против граждан России, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последних претензий. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — сказал министр.

Мнучин добавил, что намерен объявить о новых санкциях в течение нескольких недель.

«Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них», — сказал он.

Ранее в феврале представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый «список Мюллера». После этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера».

Спецпрокурор США Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, якобы имевшем место, ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в «сговоре против США». В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.