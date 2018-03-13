Тиллерсон высказался о международной изоляции России

Международная изоляция России никому не выгодна, признал Рекс Тиллерсон, уходящий в отставку с поста госсекретаря США.

«Россия должна тщательно взвесить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом», — сказал он.

«Продолжение движения по текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции. А эта ситуация не отвечает ничьим интересам», — цитирует дипломата ТАСС.

Как писал iz.ru, ранее сенатор от Аляски Даниэл Салливан признался, что санкции с России будут, скорее всего, сняты, если она прекратит «активность» в ряде областей, противоречащую интересам США.