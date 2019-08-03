Крупный пожар в центре Москвы полностью ликвидирован

Крупный пожар, возникший в промышленном здании в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, идет разборка конструкций», — заявил агентству начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский.

Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 5 тыс. кв. м.

ЧП произошло утром в субботу, 3 августа, на Дубининской улице. По словам источников, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.

В тушении пожара участвовали 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. В ходе ликвидации возгорания пострадал один сотрудник МЧС, он госпитализирован.