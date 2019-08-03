Прямой эфир

Площадь пожара в центре Москвы достигла 5 тыс. кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь пожара в промышленном здании на Дубининской улице в центре Москвы достигла 5 тыс. кв. м. К настоящему времени его удалось локализовать, сообщили «РИА Новости» в столичном главке МЧС.

По словам источников, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.

Пожар на Дубининской улице возник утром в субботу, 3 августа. В какой-то момент здание начало рушиться. В связи с этим все пожарные были выведены оттуда, они борются с огнем по периметру, а также пытаются не допустить распространения пламени на стоящую рядом заправку. Ее сотрудники эвакуированы.

Известно, что при тушении пострадал один сотрудник МЧС. В ведомстве заявили, что он оступился и повредил ногу, однако, по данным РЕН ТВ, у него закрытый перелом позвоночника.

К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. Пожару присвоен второй номер сложности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Москвы загорелось здание предприятия
В Турции пять человек погибли в результате пожара в автобусе
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017