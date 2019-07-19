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Подозреваемый в поджоге аниме-студии в Японии объяснил свой поступок

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Фото: youtube.com
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Мужчина, который был задержан по подозрению в поджоге студии Kyoto Animation в Японии, сообщил полиции, что устроил пожар из-за кражи компанией его идеи. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Полиция предполагает, что 41-летний подозреваемый проживал в Сайтаме (недалеко от Токио). Он получил тяжелые ожоги лица, рук и груди, на данный момент он находится в больнице под охраной правоохранителей. Его планируют тщательно допросить после выздоровления.

Как пишет NHK, с самого утра 19 июля к месту трагедии приходят сочувствующие и родственники жертв, а также поклонники аниме. Многие приносили цветы. Все граждане потрясены произошедшим, в социальных сетях многие выкладывают отрывки из анимационных работ студии в память о погибших.

Пожар произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов. Число жертв пожара достигло 33 человек, около 40 пострадали.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Директор студии заявил, что они получили письма с угрозами на электронную почту. Полиция выяснила, что поджигатель за полчаса до случившегося купил 40 л бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии.

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