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Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии

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Фото: 3.nhk.or.jp
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В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал NHK, возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Предположительно, имел место поджог. На месте происшествия был задержан мужчина с канистрой бензина. Сейчас его допрашивают полицейские.

Отмечается, что тушением трехэтажного здания студии занимается более 30 пожарных расчетов. Опасности, что огонь перекинется на соседние здания, нет.

На веб-сайте Kyoto Animation говорится, что компания была основана в 1981 году и базируется в городе Удзи. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров.

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