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На Украине подросток убил дедушку за выключенный компьютер

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Фото: Global Look Press/Birgit Koch/imageBROKER.com
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В Николаевской области Украины 16-летний подросток убил своего дедушку, который выключил компьютер и прервал его игру, сообщает ТСН.

По данным журналистов, пенсионер приехал в гости к дочери и внуку и предложил подростку вместе покосить сорняки во дворе. В это время мальчик играл в компьютерную игру и был сильно увлечен. В какой-то момент дед выключил компьютер, чем вызвал агрессию подростка, который нанес ему пять ножевых ранений.

В результате мужчина скончался еще до приезда скорой.

Позже школьник сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем, пишет РЕН ТВ.

Начато расследование инцидента.

В январе сообщалось, что в Оренбургской области суд вынес приговор геймеру, который убил сестру и мать, мешавших ему проводить время за компьютером.

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