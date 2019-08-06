На Украине подросток убил дедушку за выключенный компьютер

В Николаевской области Украины 16-летний подросток убил своего дедушку, который выключил компьютер и прервал его игру, сообщает ТСН.

По данным журналистов, пенсионер приехал в гости к дочери и внуку и предложил подростку вместе покосить сорняки во дворе. В это время мальчик играл в компьютерную игру и был сильно увлечен. В какой-то момент дед выключил компьютер, чем вызвал агрессию подростка, который нанес ему пять ножевых ранений.

В результате мужчина скончался еще до приезда скорой.

Позже школьник сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем, пишет РЕН ТВ.

Начато расследование инцидента.

В январе сообщалось, что в Оренбургской области суд вынес приговор геймеру, который убил сестру и мать, мешавших ему проводить время за компьютером.