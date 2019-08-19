Отец подозреваемого в убийстве семьи школьника рассказал о его мотивах

Отец 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве семьи из пяти человек под Ульяновском, поделился своей версией произошедшего. По словам мужчины, расправа над родными могла произойти из-за игровой зависимости школьника.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. Он, по словам его покойной матери, всё вот на эти «стрелялки» переводил», — сказал мужчина в интервью Пятому каналу.

По его словам, он виделся сыном в конце мая, но через неделю юноша должен был приехать к нему в гости.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова рассказала, что мать школьника ранее имела проблемы с алкоголем и была поставлена на контроль органов соцзащиты. Однако позже она вылечилась, перестала пить, и контроль был снят.

«Нареканий к ней никаких не было, дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок», — цитирует Касимову «РИА Новости».

Ранее 19 августа родственница подростка рассказала, что его мать разошлась с отцом из-за пристрастия мужчины к алкоголю, а затем и сама начала пить. Впрочем, последние два года, по словам женщины, мать юноши не употребляла спиртное.

18 августа в селе Патрикеево под Ульяновском были обнаружены тела шести человек. По версии следствия, 16-летний школьник зарубил топором своих младших брата и сестру, мать, а также дедушку и бабушку. В живых остался только отец, который с ними не жил.

После этого стало известно, что 16-летний подросток, который, по версии следствия, расправился с родственниками, не состоял на учете у психиатра. Однако в региональной прокуратуре не исключили, что юноша мог страдать расстройством психики. Следственный комитет России назначил посмертную психиатрическую экспертизу.

В данный момент эксперты изучают оставленную подростком предсмертную записку. В ней юноша признался, что решил уйти из жизни и «забрать с собой» родных.