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Убитая в Ульяновской области семья находилась под контролем соцзащиты

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Фото: соцсети
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Убитая подростком семья некоторое время находилась на контроле в органах соцзащиты Ульяновской области. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Представитель ведомства сообщил агентству, что около года назад семью с контроля сняли. По какой причине она попала в поле зрения органов соцзащиты, не сообщается.

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Собеседник агентства также опроверг информацию о том, что мать семейства хотели лишить родительских прав.

Ранее 19 августа сообщалось о проблемах в семье школьника. Родственница подростка рассказала, что его мать разошлась с отцом из-за пристрастия мужчины к алкоголю, а затем и сама начала пить. Впрочем, последние два года, по словам женщины, мать юноши не употребляла спиртное.

18 августа в селе Патрикеево под Ульяновском были обнаружены тела шести человек. По версии следствия, 16-летний школьник зарубил топором своих младших брата и сестру, мать, а также дедушку и бабушку. В живых остался только отец, которого в момент трагедии не было дома.

После этого стало известно, что 16-летний подросток, который, по версии следствия, расправился с родственниками, не состоял на учете у психиатра. Однако в региональной прокуратуре не исключили, что юноша мог страдать расстройством психики. Следственный комитет России назначил посмертную психиатрическую экспертизу.

В данный момент эксперты изучают оставленную подростком предсмертную записку. В ней юноша признался, что решил уйти из жизни и «забрать с собой» родных.

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