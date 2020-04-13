Кибербан: наказание за травлю в сети предложили внести в УК

В Общественной палате предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Авторы уже направили свою инициативу в Госдуму и Совет Федерации, рассказали «Известиям» в ОП. За угрозу в сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. В обеих палатах парламента уже готовы рассмотреть поправки, которые планируется внести в УК и КоАП. Юристы считают, что нововведения расширят возможности правоохранителей по квалификации преступлений в сети. Между тем в Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что с 2014 года на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации было внесено 12 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления.

Оскорбить по-виртуальному

Порядка 6 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления, уже удалены, уточнили в Роскомнадзоре. Однако на данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального закона. Существуют уголовные наказания за реальные угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), клевету (статьи 128.1 и 298 УК РФ), оскорбление (статья 130 УК РФ) и доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ). В виртуальном пространстве таких мер пока нет, подчеркивают в ОП.

— Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, — заявил «Известиям» автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Свой пакет предложений (есть в распоряжении «Известий») он уже направил в Госдуму и Совфед — в перечне инициатив предусматриваются дополнения в УК и КоАП. Так, в 119 статью УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» авторы предлагают внести наказание, позволяющее привлекать за подобные угрозы в интернете к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Для примера: за такое же нарушение в «офлайне» (119 статья УК РФ) нарушителей наказывают «обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Если же действие совершено по причине политической, идеологической, расовой и других форм ненависти, то период принудительных работ увеличивается до пяти лет, а лишение права занимать определенные должности — до трех.

Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести ответственность и за клевету в интернете, дополнив статью 128.1. «Клевета, содержащаяся в Сети «Интернет», наказывается штрафом в размере до 6 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 500 часов», — отмечается в документе. Отметим, что за клевету в реальном мире сегодня наказывают штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Предполагается также внести поправки и в КоАП. В частности, штрафовать физлиц за регистрацию в соцсети без предоставления личных данных. Инициатива предусматривает санкции для граждан в размере от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц от 1 до 2 млн рублей. Причем за повторное нарушение грозит более серьезное денежное взыскание.

Юристы поправки в УК и КоАП поддерживают, поскольку существующее законодательство, по их мнению, не защищает обычных граждан от интернет-оскорблений.

— Сейчас только если представитель власти будет оскорблен, это будет являться составом преступления. За оскорбление одного гражданина другим предъявляется административная ответственность — причем это надо еще доказать, — пояснила «Известиям» адвокат Мария Ярмуш.

Она добавила, что одобряет предложенные нормы, поскольку они криминализируют травлю и оскорбления в сети. Предложенные изменения в УК и КоАП позволят уравнять виртуальное пространство с реальным.

— 119 статья УК РФ практически не работает, если человек не замахнулся ножом, топором или разбитой бутылкой. Если человек получает угрозы в интернете, что может довести его до состояния невыносимости бытия, это страшно. Но привлечь к ответственности угрожавшего не представляется возможным, — подчеркнула адвокат.

Кроме того, она отметила, что на данный момент в 282 статье УК уже есть наказание за возбуждение ненависти и вражды, в том числе через интернет. Однако юрист подчеркнула, что инициативы Общественной палаты дополняют кодекс угрозой убийством и клеветой. По ее мнению, неверно сравнивать угрозу убийством и возбуждение ненависти и вражды. По ее словам, поправки дадут возможность правоохранительным органам находить квалификацию той или иной статье и расширят возможности правоприменения.

Группа риска

В особой группе риска в качестве объектов травли находятся дети. По данным авторов инициативы, более 70% российских школьников подвергались кибербуллингу. Такая проблема поставила необходимость разработать предложения, способные прекратить распространенную практику «виртуальной травли».

Как сообщила «Известиям» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, от детей и родителей ей часто поступают обращения, связанные с кибертравлей. Кроме того, она подчеркнула, что зачастую конфликты в сети переходят и в реальную жизнь.

— Мы работаем со случаями, когда, например, конфликт в сети перерастает в угрозу жизни и здоровью в реальности. Так, в одной из школ затянувшаяся ссора между подростками перешла сначала в оскорбительные высказывания в интернете, а затем в драку в образовательном учреждении. Не только детям, но и взрослым тяжело переносить оскорбления и клевету, которую авторы никогда не скажут в глаза, но могут легко написать в сети, — рассказала Анна Кузнецова.

Однако она призвала осторожно подходить к введению уголовной ответственности в интернет-сфере.

— Важно отличать открытую травлю от других явлений, которые наполняют интернет-среду. Для этого нужны четкие параметры и критерии, — сообщила «Известиям» Анна Кузнецова.

Не ограничить свободу

Ответственность за одни и те же действия в реальной жизни и виртуальной должна быть идентичной, подчеркнули в Совете Федерации.

— Поскольку нормы права в отношении оскорблений и угроз действуют в нашей реальной жизни, они должны распространяться в том же объеме и на виртуальное пространство, граница с которым у нашего физического бытия стремительно стирается, — отметила первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она подчеркнула, что легкость и дистанционность общения в сети создает у многих пользователей ощущение вседозволенности и безнаказанности. При этом она подчеркнула, что наказание в интернете в отдельных случаях может быть даже жестче.

Готовы рассмотреть предложения Общественной палаты и в Государственной Думе.

— Тема актуальная, «живая». Есть опыт зарубежных стран, где очень жестко такие вещи блокируются и вводится ответственность. Стоит всё изучить, подключить экспертное сообщество, посмотреть на критику. Но проблема действительно существует. Мы готовы на площадке нашего профильного комитета посмотреть ситуацию и вырабатывать позицию, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.

Однако он подчеркнул, что у законодателей нет задачи «излишне зарегулировать» интернет. О необходимости более конкретного подхода при работе над этим вопросом заявил и другой зампред этого комитета, Александр Ющенко.

— Необходимо четко прописать, что такое оскорбления и травля в интернете. Зачастую многим не нравится, когда пишут правду. Многие считают, что это травля. Пока это достаточно относительное понятие, — пояснил «Известиям» депутат.

Меры против кибербуллинга приняты во многих странах мира, включая Южную Корею, Францию, США и Германию.