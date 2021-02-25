В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по наличию деструктивного контента

Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщила в четверг, 25 февраля, член Общественной палаты (ОП) РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина на круглом столе «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом».

«Противоправный контент был выявлен на всех платформах без исключения, как у иностранных, так и у российских ресурсов. Но важно отметить, что у различных платформ очень разный подход к борьбе с распространением такого противоправного контента», — приводит ее слова «РИА Новости».

Мизулина отметила, что одни платформы оперативно реагируют на жалобы, поступающие от пользователей, а также на законные требования властей. Другие же, по ее словам, оказываются инертными в данном направлении.

При оставлении рейтинга рассматривались такие параметры, как общее число неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства на территории России, оперативность реагирования на запросы пользователей.

В конце января комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся блокировки сайтов, оправдывающих экстремизм.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.

Поправка обязывает администрацию соцсетей блокировать противоправный контент, а также ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.