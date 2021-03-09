Цена первого сообщения основателя Twitter выросла на аукционе до $2,5 млн

На онлайн-аукционе Valuables стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси к вечеру понедельника, 8 марта, подскочила до $2,5 млн. Об этом сообщается на сайте торгов.

Основная битва за право купить первый твит разгорелась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до $2 млн, но теперь Эстави поднял ее на $500 тыс.

По завершении торгов Дорси получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциону. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, оригинальный создатель твита — 10% и 2,5% остаются у Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.

Первую публикацию в Twitter основатель соцсети разместил 21 марта 2006 года. «Просто настраиваю свой Twitter», — написал он тогда. 5 марта основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи, которая выставлена на продажу в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT).

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность.

3 марта блокчейн-компания Injective Protocol купила работу известного уличного художника Бэнкси и сожгла ее. Предприниматели заплатили нью-йоркской галерее за картину $95 тыс. Компания транслировала в Сети, как горит рисунок художника. После сожжения произведение превратили в виртуальный актив. При помощи блокчейн-технологии создали цифровой образ рисунка. Уникальный NFT-токен продадут на аукционе за криптовалюту.