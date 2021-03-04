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Блокчейн-компания купила работу Бэнкси и сожгла ее

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Блокчейн-компания Injective Protocol купила работу известного уличного художника Бэнкси и сожгла ее. Предприниматели заплатили нью-йоркской галерее за картину $95 тыс., передает телеканал «Известия». Акцию провели в неназванном месте в Бруклине. Компания транслировала в Сети, как горит рисунок художника. После сожжения произведение превратили в виртуальный актив. При помощи блокчейн-технологии создали цифровой образ рисунка. Уникальный NFT-токен продадут на аукционе за криптовалюту.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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